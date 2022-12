AVSLÖJAR: Buden på Durmaz

Klubbar som AIK, Blåvitt och Norrköping jagar - nu är det på väg att avgöras och enligt FD:s nya uppgifter i sista stund även Degerfors med i bilden.

FotbollDirekt har nyligen kunnat avslöja att det finns en hel del intresse för Vasalunds IF:s Elias Durmaz. Nu kan FD avslöja att flera allsvenskar lagt bud.

– Det finns konkreta bud från allsvenska klubbar, säger klubbens sportchef Chengis Rehman till FotbollDirekt.se.

Elias Durmaz har stått för en mycket stark säsong i ettan tillsammans med Vasalunds IF och intresset för 22-åringen har tillkommit därefter.

FotbollDirekt har tidigare kunnat avslöja att klubbar såsom AIK, Djurgården, IFK Göteborg, IFK Norrköping och danska Odense visat intresse för yttern, men enligt våra nya uppgifter ska även Degerfors finnas med i bilden.

Nu kan saker vara på väg att hända för enligt FotbollDirekts uppgifter kan en affär vara klar inom kort.

Klubbens sportchef, Chengis Rehman, bekräftar även för FD att man mottagit konkreta bud på stjärnan.

Exakt vilka allsvenska klubbar det rör sig om vill sportchefen inte kommentera.

– Det kan jag inte kommentera, säger Rehman till FD.

Enligt FD:s uppgifter kan dock en affär vara mycket nära, något som inte heller slåss ner helt av sportchefen.

– Vi känner ingen stress utan vi vill att allt ska bli bra, säger han.

Under årets säsong noterades han för hela 15 mål och han stod bland annat för ett suveränt solomål mot IF Sylvia under hösten.

