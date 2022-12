Kent Persson avgick nyligen och i helgen uppgav NA att Lars Larsen kan bli ny ordförande i Örebro SK. Nu föreslår valberedningen Larsen som ny ordförande.

Kent Persson valde nyligen att tacka för sig och i helgen uppgav NA att dansken Lars Larsen är aktuell som ny ordförande i ÖSK.

Detta bekräftas nu av ÖSK då valberedningen idag föreslagit 52-åringen som ny ordförande.

“Lars har under en längre tid varit en av våra många potentiella kandidater till en plats som ledamot eller ordförande i styrelsen. En löpande dialog har därför funnits mellan valberedningen och Lars för att vi från valberedningens sida ska ha olika handlingsalternativ när situationen så kräver. Under en kort och intensiv period har vi nu haft konkreta samtal med Lars och fått ett glädjande positivt svar på frågan om Lars är beredd att mantla posten som ordförande i ÖSK”, skriver valberedningen via klubbens hemsida.

Dansken som spelade i klubben mellan 2003 och 2007 satt sedan i klubbens styrelse mellan 2008 och 2014.

