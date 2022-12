Under året har Axel Kjäll haft flera olika roller i Örebro SK. Nu står det klart att han lämnar klubben för att bli ungdomsförbundskapten för P15-17-landslagen.

Axel Kjäll inledde säsongen som fotbollschef i Örebro SK, men tog över som huvudtränare efter att Joel Cedergren sparkats.

I augusti lämnade han den rollen och sedan dess har han arbetat med planeringen och organisationen i klubben, men i november gjorde han sin sista arbetsdag. Nu lämnar Kjäll ÖSK för att bli ungdomsförbundskapten för P15-17-landslagen.

– Att som örebroare och ÖSK:are under 10 år få verka för klubben i mitt hjärta och stadens lag har varit en ära. Jag vill tacka alla spelare, ledare och övrig personal som jag jobbat med och som under den här tiden bidragit till att jag har haft en fantastisk arbetsplats. Jag vill även tacka alla supportrar och personer runt klubben som stöttar och engagerar sig i ÖSK, säger Axel Kjäll via klubbens hemsida.

