EKWALL - DEL 2: ''Viktigt att att hitta en nyare version av honom''

Vi avslutar året med Patrick Ekwall i åtta delar inför kommande 2023, närmast med synen på kommande transferfönster.

I del 2 väntar nu Elfsborg och ser ett namn som nu skulle må bra av att avlastas.

- En fräschare version av Per Frick? Inte för att centertanken har vacklat särskilt ofta under de senaste åren, men Elfsborg har inte riktigt hittat ett tillräckligt bra alternativ, anser FotbollDirekts krönikör.





PATRICK EKWALL OM AIK I - DEL 1.



Elfsborg ser ut att gå mot ett nytt spännande år. Sedan säsongsslutet har vi fått se en hel del hända, en sådan som Rasmus Alm har gått till MLS, Michael Baidoo har öppnat för att lämna i vinter och helt nyligen säkrades ett nytt kontrakt med ett spännande namn som Noah Söderberg. Lägg där till att man tog Andre Boman från Varberg tidigare i veckan och att ex-stjärnan Anders Svensson kan vara på väg mot en comeback som scout i Boråsklubben.

Ja, ni hör det pågår en hel del i och kring Elfsborg. När det kommer till synen på 2023 så ser FotbollDirekts krönikör en hel del möjligheter.Här har vi nu Patrick Ekwall julspecial med tre omfattande frågeställningar - och först ut i dag är alltså AIK och nu här Elfsborg.

– Det får bli en trea, vilket på något vis genomsyrar det Elfsborg stått för under de senaste 10-åren.

– Det är bra, ibland lite mer, ibland lite mindre. De två senaste säsongerna har de också haft enorma dippar som sen kantats av långa perioder utan förluster. Den trupp de har nu har "Elfsborg-potential"; de har hunnit plantera spelare de tror på under en period, som nu förväntas bli allsvenska stjärnor för vidareförsäljning.

– Elfsborg är otroligt skickliga på det. Men det saknas superspets, vilket förvisso inte behöver vara en nackdel i Jimmy Thelins och Stefan Andreassons lagbygge.

Vad krävs för köp/ spelartyper under kommande transferfönster?

– En fräschare version av Per Frick? Inte för att centertanken har vacklat särskilt ofta under de senaste åren, men Elfsborg har inte riktigt hittat ett tillräckligt bra alternativ till de oömma och elaka centertanken. För varje säsong som går kommer det snart komma en när de behöver någon eller något som kan den roll Frick har. Det kan vara om fem år, men det kanske också vara redan nu.

– Sedan är det förstås klart att Elfsborg hade mått bra av en ny Simon Olsson på mittfältet, men vilket lag hade inte det? Överlag ser truppen väldigt elfsborgsk ut. Stabil.

Vilka namn blir viktigast att försöka behålla?

– Michael Baidoo kom till slut upp i en riktigt bra allsvensk nivå och det är en spelare som Elfsborg inte vill tappa nu. Det är möjligt att de kan vara Leo Väisänen, som är ett jagat villebråd, om de kan få Gustaf Lagerbielke att göra det han gjorde på lån till Degerfors.

– Alexander Bernhardsson är såklart en spelare som Elfsborg kommer att skeppa iväg utomlands snart. Frågan är bara när? Min känsla är att han kommer behövas i detta Elfsborg under den här säsongen även om Elfsborg - som inget annat allsvenskt lag - kan hitta speediga kant- och kontringsspelare av klass. Det tar dock ett par säsonger att spela in dom.



***



