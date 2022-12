27-årige Umit Aras kom till Dalkurd inför säsongen 2021 men lämnar nu klubben efter två säsonger.

Dalkurd skriver på sin hemsida:

Aras anslöt till Dalkurd inför säsongen 2021 och jobbade sig in i startelvan under säsongens gång. Under hösten 2021 var han med och bildade ett stabilt försvar i avslutningen av Norrettan och den stora höjdpunkten kom i kvalmatchen borta mot Gais den 5 december när Umit Aras nickade in, vad som skulle visa sig bli det avgörande målet.

Aras har varit ordinarie under hela säsongen 2022 där han också varit lagkapten.

Totalt blev det 51 matcher och ett mål för Umit Aras i Dalkurd.

Vi vill rikta ett stort tack till Umit Aras för hans tid i Dalkurd, som präglats av professionalitet och hårt arbete, och vi vill önska honom ett stort lycka till med den fortsatta fotbollskarriären och förhoppningsvis korsas våra vägar i framtiden, fortsätter klubben på sin hemsida.

