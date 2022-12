Everton uppges enligt The Athletic överväga att ta in Anthony Elanga och Viktor Gyökeres.

Liverpool-klubben ska vilja stärka anfallet med någon av dessa under januarifönstret.

Everton ligger pyrt till i Premier League och placeras just nu på en 17:e-plats i tabellen. Det här ska då ligga till grund för att de vill förstärka anfallet när transferfönstret öppnar efter årsskiftet.

Och enligt The Athletic så har Everton två svenskar att förstärka med. Det ska röra sig om Anthony Elanga i Manchester United eller Coventrys skyttekung Viktor Gyökeres.

Uppgifterna rapporterar om ett möjligt lån av Elanga från Manchester United. Men Gyökeres ska ses som det mer lättillgängliga alternativet att värva från Championship-klubben Coventry.

Gyökeres leder just nu skytteligan i Championship och var redan i somras aktuell för en flytt till Everton.

