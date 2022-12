Ekin Bulut lämnade IF Norrby efter degraderingen. Nu har han skrivit på för FC Stockholm.

– Klubben visade tidigt sitt intresse och var tydliga med sina ambitioner, säger han.

Både under 2019 och 2020 öste Ekin Bulut in mål i ettan norra för Vasalunds IF och efter det fick han chansen i allsvenska då han värvades av Sirius.

I Uppsalaklubben blev det bara sex matcher innan han först lånades tillbaka till Vasalund för att sedan inför årets säsong flytta till Borås och Norrby IF.

Anfallaren noterades för totalt 13 matcher i superettan, men i samband med degraderingen valde han att lämna klubben och nu har han skrivit på för FC Stockholm.

– Klubben visade tidigt sitt intresse och var tydliga med sina ambitioner. Klubben vill mycket precis som jag. Tillsammans hoppas jag att vi kan nå våra mål. Förväntningarna inför kommande säsong är att vi är med och slåss i toppen, säger han till klubbens officiella hemsida.

– Jag kommer alltid göra mitt bästa och ge 100 procent. Då jag är anfallare hoppas jag kunna bidra med mycket mål, fortsätter 26-åringen.'