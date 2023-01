Tobias Heintz, 24, är klar för CSKA Sofia.

Det här efter den så starka låneperioden i norska Sarpsborg.

– Det känns bra att få till den här försäljningen efter en framgångsrik låneperiod för Heintz, säger BK Häckens sportchef Martin Ericsson till hemsidan.

Den norska Tobias Heintz anslöt till BK Häcken i februari 2021 från turkiska Kasimpasa. Men hans tid i BK Häcken har inte varit lätt. Till slut så lånades han ut till norska Sarpsborg 08 i mars 2022 och har varit där till december 2022.

Där har han dock fått det att lossna rejält och blev en succéduo tillsammans med Anton Salétros. Heintz stod för 15 mål och 6 assist under utlåningen innan han återvände i december innan årsskiftet.

Nu står det klart att han inte kommer vara kvar hos de regerande mästarna utan säljs till CSKA Sofia istället.

– Det var en fantastiskt fin tid under mitt första år i BK Häcken. Det är verkligen bra folk i och runt klubben och jag har bara bra saker att säga om BK Häcken. Jag är glad över att ha fått spela i BK Häcken under Andreas Alm och under Per-Mathias och jag har fått många nya vänner både i Häcken som klubb och i Göteborg som stad, säger han.

Martin Ericsson om försäljningen av Tobias Heintz:

– Heintz spelade merparten av 2021. Han gjorde en bra säsong men sen hårdnade konkurrensen. Nu har han varit utlånad till sin gamla klubb och där har han haft en otrolig säsong. Det blir kul för honom att komma ut igen och vi önskar honom all lycka till.

