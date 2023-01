Celta de Vigo jagar förre Real Madrid-mittfältaren Isco.

Men för att det ska bli verklighet måste Celta göra plats i truppen.

Enligt spansk media så pekas då Williot Swedberg ut som den som måste lämna.

Williot Swedberg har det inte lätt i Celta de Vigo. Sedan han köptes loss från Hammarby i en jätteaffär förra sommaren så har det varit knappt med speltid och mängder med rapporter om att han kan vara på väg bort på lån från klubben.

Men under de senaste veckorna så har det vänt och det snarare rapporterats om att han ska få en ny chans under 2023 under tränare Carlos Carvalhal. Men nu så kan det här ändras igen efter nya uppgifter från elgoldigital.com.

De rapporterar om att Celta vill ta in förre Real Madrid- och Sevilla-mittfältaren under januarifönstret, som nu är klubblös – spanske Isco.

Men klubbens truppbygge är enligt uppgifterna just nu full, vilket betyder att man måste banta truppen innan den tidigare femfaldige Champions League-mästaren kan värvas.

Då pekas Williot Swedberg ut som den som måste lämna klubben för att frigöra utrymme. Inte minst då Isco varit som allra bäst på Swedbergs position till vänster på ett mittfält eller på en kreativ 10:a-roll. Det är också där man ser Isco spela i Celta. Så inte nog med att en Swedberg-flytt ska frigöra nödvändigt löneutrymme och finanser för att betala ett Isco-kontrakt. Kommer klubben fram till en annan lösning som finansierar den här affären så blir det tufft för förre Bajen-talangen att få speltid med Isco i klubben.

Det rapporteras inte något om Swedberg kommer att säljas eller lånas ut för att möjliggöra det hela. Men när han varit på väg bort tidigare så har det handlat om lån.

Swedberg fick i tisdags göra sitt fjärde framträdande i Celtas cupmatch mot Espanyol när han hoppade in i 90:e minuten. Matchen slutade med en 1-3-förlust för Celta.

