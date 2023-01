Flera allsvenska namn i startelvan mot Finland

Sverige spelar första matchen under januariturnén imorgon då man ställs mot Finland. Hur Janne Andersson väljer att ställa upp är redan klart och flera allsvenska namn kommer att finnas med från start.

Den årliga januariturnén för det svenska landslaget pågår just nu i Portugal och i morgon är det dags för lägrets första match.

Hur den svenska startelvan kommer att se ut är redan klart och det är fler allsvenska spelare som får chansen mot Finland imorgon.

Sveriges startelva:

Leopold Wahlstedt –

André Boman, Victor Eriksson, Hjalmar Ekdal, Noah Persson

Alexander Bernhardsson, Hugo Larsson, Samuel Gustafson, Yasin Ayari

Moustafa Zeidan, Christoffer Nyman.

Matchen mot Finland spelas imorgon och sänds via TV12 och C More.

