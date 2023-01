Adam Bark lämnade Örebro SK inför säsongen 2020. Nu står det klart att den offensive mittfältaren, som hade ett starkt 2022, återvänder till ÖSK.

Adam Bark hade svårt att slå sig in i ÖSK under 2019 och noterades endast för en allsvensk match. Inför 2020 lämnade han klubben för Motala AIF och under fjolårssäsongen gjorde han succé då han noterades för elva mål i ettan.

Nu står det klart att han återvänder till Örebro SK.

– Det känns hur bra som helst att vara tillbaka. Jag kom hit som 15-åring och tog mig upp i A-laget. Sedan lämnade jag och har haft tre jättebra år i Motala. Men som Örebroare är det en dröm att spela för ÖSK och nu känns det som att jag är hemma igen, säger Adam Bark.

Klubben skriver att 22-åringen skrivit på ett flerårigt avtal.

