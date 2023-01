Martin Broberg, 32, väljer att bli tränare i Örebro SK.

Det här efter att han under tisdagen avslutar sin spelarkarriär.

2022 var inget roligt år för Martin Broberg. Missat första halvår på grund av en korsbandsskada. Det här följdes senare upp av ett tufft besked om testikelcancer. I slutet av september meddelade klubben att han hade opererat sig för detta.

Några veckor senare kom beskedet att tumören var godartad och att han därmed var frisk.

Nu så väljer han dock att avsluta spelarkarriären.

– Att avsluta karriären redan vid 32 års ålder är så klart inget jag väljer att göra frivilligt. Det är ett tungt och svårt beslut att fatta. Jag har behövt inse att kroppen inte vill mer, att den säger ifrån. Att förklara vad fotboll betyder för mig är svårt. Men fotbollen är underbar och jag älskar allt med den och vad den kommer med. Kärleken och känslorna den sprider och ger. Fotbollen har gett mig några fantastiska ögonblick som jag aldrig kommer att glömma. Tack till alla er som jag fått chansen att spela med och till alla jag fått chansen att jobba med. Tack till de klubbar jag fått representera, dess supportrar och alla motståndare. Tack till alla ni som funnits där för mig under min karriär, i med och motgång. Tack, säger Martin Broberg.

Istället så adderas han till klubbens tränarstab.

– Ett stort ögonblick. Att jag får chansen att kliva in i tränarstaben, under ledning av Christian, känns väldigt roligt och inspirerande. Jag är supermotiverad och kommer ge allt jag kan för att laget och klubben ska må så bra som möjligt. Jag har en stor tro på att vi kan bygga något långsiktigt riktigt bra och det känns naturligtvis hedrande och stort att klubben tror på mig på lång sikt och vill ha med mig på den resan, säger Martin Broberg.

