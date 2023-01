Kan öppna för drömaffär för Jesper Jansson - stor förvirring idag

Hammarby uppges vara intresserade av Tromsös August Mikkelsen och enligt uppgifter är Tromsö intresserade av den isländske anfallstalangen Hilmir Rafn Mikaelsson och tidigare i dag presenterades han, i varje fall för en stund.

– Det lades upp lite för tidigt av misstag, skriver Tromös sportchef Lars Petter Kræmer-Andressen till NTB enligt Nettavisen.

Nettavisen uppgav nyligen att Hammarby är intresserade av Tromsös August Mikkelsen, men enligt FotbollDirekts uppgifter lär det inte bli en billig affär. FD kunde nyligen avslöja att norrmännen vill ha mellan 15-18 miljoner kronor för norrmannen.

Tidigare i veckan kom det rapporter om att Tromsö är nära att göra klart med en ny anfallare, den isländske 18-åringen Hilmir Rafn Mikaelsson och tidigare i dag så presenterades han av av den norska klubben - i varje fall för en stund.

Presentationen har tagits ner och klubbens sportchef har gått ut och förklarat att ett par detaljer återstår.

– Saker och ting är inte klara ännu. Det lades upp lite för tidigt av misstag, skriver TIL:s sportchef Lars Petter Kræmer-Andressen till NTB enligt Nettavisen.

Sportchefen förklarar att formaliteterna kvarstår.

Mikaelsson ser ut att plockas in på lån, men enligt tidigare uppgifter har Tromsö jobbat för att få in en köpoption i avtalet. Ifall islänningen plockas in för att ersätta Mikkelsen eller som komplement återstår att se, hursomhelst så uppges han presenteras antingen senare under onsdagen eller imorgon.

