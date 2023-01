Inbrott och skadegörelse hos ÖIS – uppeldad bil hittad bland annat

2023 inleds nu med en tung smäll mot Örgryte IS.

Strax innan midnatt igår larmades polisen om inbrott, stöld och skadegörelse i klubbstugan på Öisgården.

– Vi har en hel del kameramaterial att gå igenom. Ingen är gripen än så länge men det finns gott hopp om att komma vidare, uttalar sig Peter Adlersson, presstalesperson på polisregion Väst om händelsen till Sportbladet.

Strax efter 23 under fredagen så kom larmet till polisen om händelsen.

– Man såg på kameraövervakningen att två personer hade tagit sig in och varit i klubbstugan. Troligtvis tog de sig in genom att krossa ett fönster, säger Peter Adlersson, presstalesperson på polisregion Väst.

Än så länge så är det kläder som inbrottstjuvarna endast fick med sig från klubbstugan.

Däremot så rapporterar polisen att de lämnade platsen i en av Örgrytes bilar och brände upp en annan.

– Man har tillgripit två bilar och den ena har man lastat godset i. I den bilen har man lämnat platsen och den andra bilen har man av någon anledning tänt eld på i närheten, säger Peter Adlersson.

Polisen har upprättat flera anmälningar efter händelsen. Dels för stöld och inbrott i klubbstugan. Det har också upprättats en anmälan för den brända bilen och för tillgrepp av fortskaffningsmedel för den stulna bilen.

– Vi har en hel del kameramaterial att gå igenom. Ingen är gripen än så länge men det finns gott hopp om att komma vidare, avslutar Adlersson.

Bailey and Buendía matchvinnare på Villa Park: