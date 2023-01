JUST NU: Kontraktslösa topp-10

Här rankas allsvenskans bästa namn som just nu går klubblösa. Framförallt så har Malmö FF blottat sig.

Det är stjärntätt på den klubblösa allsvenska himlen just nu.

En av AIK:s största ikoner under 2010-talet, samt två av Malmö FF:s mest profilerade namn finns nu att tillgå i affärer som det sällan bjuds på.

Vid årsskiftet så har flera tunga allsvenska namn lämnat sina klubbar. Nabil Bahoui lämnade förra veckan AIK efter uppmärksammade rubriker och stor besvikelse på AIK:s ledning. Det här skapade också stor irritation från supportrarna.

Från Malmö FF har profilerna Jo Inge Berget och Erdal Rakip lämnat.

Den ena är nu på ålderns höst, men kan sannolikt bidra starkt till många allsvenska klubbar – och den andra kan sannolikt försöka med ett nytt utlandsäventyr igen.

Samtidigt sitter Marcus Antonsson utan kontrakt och har kopplats samman med klubbar från mer eller mindre hela världen. Även Hammarby, men också AIK har nämnts. Däremot så uppges en stor lönepost krävas för att ta 31-årige målskytten som 2022 fick en revival.

Här har FotbollDirekt.se nu listat de tio främsta namnen som just nu är kontraktslösa. Namn som mycket väl kan göra stor nytta för många lag i allsvenskan.

Nabil Bahoui, 31 – senaste klubb: AIK

Kommentar: En av AIK:s främsta ikoner under 2010-talet bekräftades lämna klubben under uppmärksammade former förra veckan. Det var flera AIK-supportrar som reagerade starkt på beslutet – inte lika mycket på anledningen, som på sättet och tajmingen beskedet kom.

Kommer från en skadetygnd tid i klubben. Men besitter likväl kvaliteter som skulle göra vilket allsvenskt lag som helst starkare om han får bukt med problemen.

2022 i siffror: 6 mål och två assist på 23 allsvenska matcher., samt 4 matcher i Svenska cupen, 6 mål och 1 assist.

Marknadsvärde: 700 000 euro.

***

Jo Inge Berget, 32 – senaste klubb: Malmö FF

Kommentar: en MFF-profil som alltid krigar och besitter en hög lägstanivå och kan spela på flera positioner. Har varit en viktig del under lång tid under MFF:s framgångsår.

“En spelartyp som jag är lite förtjust i. Det ser inte alltid graciöst ut men det är funktionellt”, uttalade sig MFF:s Henrik Rydström om Berget till Fotbollskanalen nyligen.

Har enligt uppgifter tackat nej till ett nytt avtal från MFF under sommaren 2022. Lämnade därför när kontraktet gick ut vid årsskiftet.

Skulle fortfarande fungera bra i alla allsvenska klubbar fortfarande. Inte minst för sin inställning och mentalitet.

2022 i siffror: 2 mål och 3 assist på 22 allsvenska matcher, 1 mål och 1 assist i Svenska cupen och 8 matcher i Europa (4 i Europa Leagues gruppspel)

Marknadsvärde: 600 00 euro.

***

Kalle Holmberg, 29 – senaste klubb: Djurgårdens IF

Kommentar: Gjorde ett starkt första år i Djurgården 2020 med nio mål och två assist på 30 matcher. Efter det så har det gått tyngre med målskyttet. Trots det har han alltid varit en underskattad spelare i det öppna spelet, genom ett hårt jobb och bra länkspel som har gjort andra bra i laget.

Kontraktet gick ut vid årsskiftet och det har bland annat spekulerats om en flytt tillbaka till IFK Norrköping.

Han är fortfarande inte lastgammal och visade på slutet av 2022 att målsinnet och kvaliteterna fortfarande finns där så det här är ett namn som kan ta en större roll i flera klubbar på övre halvan av allsvenskan.

2022 i siffror: Två mål på 14 allsvenska matcher och, 1 mål på 2 matcher i Svenska cupen, samt 1 mål och 1 assist på tre matcher i Conference Leagues gruppspel.

Marknadsvärde: 400 000 euro.

***

Simon Sandberg, 28 – senaste klubb: Hammarby IF

Kommentar: Efter fem säsonger i Hammarby lämnade han vid årsskiftet då kontraktet gick ut. Har sedan han kom till Bajen fått stort förtroende överlag och har gjort det bra både som mittback och högerback. 28 år är fortsatt en bra ålder som det finns mycket kvar att ta av och med hans mångsidighet vore det ett ypperligt alternativ för flera allsvenska klubbar på övre halvan.

2022 i siffror: 27 allsvenska matcher och 3 assist, 6 matcher i Svenska cupen.

Marknadsvärde: 900 000 euro.

***

Erdal Rakip, 26 – senaste klubb: Malmö FF

Kommentar: Mittfältaren har haft det svårt att ta en ordinarie tröja i MFF, trots att han varit där länge. Är trots allt bara 26 år gammal och vore en förstärkning för alla allsvenska toppklubbar. Kan spela på flera positioner och har redan sex SM-guld i bagaget. Har redan provat vingarna utomlands i portugisiska Benfica där det inte alls gick bra, efter ett lån till Premier League-klubben Crystal Palace 2018. Men ett nytt utlandsäventyr känns närmast här för Rakip.

2022 i siffror: 1 mål och 1 assist på 25 allsvenska matcher. 2 mål på 1 match i Svenska cupen, samt 10 matcher och en assist i Europa (5 i Europa Leagues gruppspel).

Marknadsvärde: 1 miljon euro.

***

Marcus Antonsson, 31 – senaste klubb: IFK Värnamo

Kommentar: Allsvenska skytteligatvåa 2022 och stod för 2000-talets mest framstående prestation över en hel säsong för ett lag. Ingen annan spelare har gjort lika stor andel mål för en klubb som denna 31-åring. Totalt 66 procent av IFK Värnamos mål stod han för.

Nu klubblös sedan årsskiftet och har kopplats samman med Hammarby och AIK bland annat. Skulle vara en förstärkning för de flesta, men åldern och att han hade det tungt sista åren i MFF kan tala emot en flytt till storklubbarna.

Enligt Expressen, för några dagar sedan, så för danska Ålborg en dialog om ett kontrakt, samt att israeliska Hapoel Be’er Sheva, turkiska Sivaspor och saudiska Al Adalah har nämnts som alternativ.

2022 i siffror: 30 allsvenska matcher och 20 mål. 3 Svenska cupen-matcher och 2 mål.

Marknadsvärde: 900 000 euro.

***

Adam Carlén, 22 – senaste klubb: Degerfors IF

Kommentar: Den talangfulle U21-landslagsmannen har etablerat sig som en bra allsvensk mittfältare. Uppgavs tidigare i vinter ha fångat IFK Göteborgs intresse. Men efter det har det varit tyst. Kontraktet med Degerfors gick ut vid årsskiftet och nu känns det som ett bra tillfälle att prova vingarna på en ny nivå.

2022 i siffror: 1 assist på 29 allsvenska matcher. 2 matcher i Svenska cupen.

Marknadsvärde: 600 000 euro.

***

Abdul Khalili, 30 – senaste klubb: Helsingborgs IF

Kommentar: Flyttade förra sommaren till Helsingborg från Hammarby för att försöka rädda kvar klubben i allsvenskan. Misslyckades med den uppgiften och är nu klubblös sedan årsskiftet. Har en hög högstanivå men hans skador har förstört senaste året.

Säsongen 2020 visade han i Hammarby en höjd med fyra mål och två assist på 27 allsvenska matcher. Kan han hitta kontinuitet och nå de prestationerna så kan han mycket väl gå in och bli en viktig del i ett lag på övre halvan av allsvenskan.

2022 i siffror: 15 matcher och 1 assist (12 matcher för Helsingborg och 3 för Hammarby). 1 match i Svenska cupen.

Marknadsvärde: 700 000 euro.

***

Filip Sachpekidis, 25 – senaste klubb: Kalmar FF

Kommentar: En Kalmar-talang som lämnade klubben nyligen efter tio år. Förhandlade om ett nytt avtal men parterna kunde inte komma överens. Är en spelar som har spelat på i princip alla positioner, men är främst anfallare. Kan fylla en funktion som en rollspelare i en allsvensk klubb, då i ett mitten- eller bottenlag där han får chansen att hitta en mer renodlad roll.

2022 i siffror: 18 allsvenska matcher, 3 mål och 1 assist. 2 matcher i Svenska cupen och 1 assist.

Marknadsvärde: 300 000 euro.

***

Romain Gall, 27 – senaste klubb: Malmö FF

Kommentar: Gjorde en jättesäsong 2018 i GIF Sundsvall med sju mål och fyra assist på endast 13 matcher. När han sedan på sommaren värvades av MFF så fortsatte succén – till en början. Efter sex mål och två assist på hösten 2018 så började det gå utför. Under senaste åren så har han befunnit sig långt in bland fiskpinnarna i MFF och varit på lån i både norska Stabaek och Örebro, utan att få det att lossna.

Han är fortsatt bara 27 år gammal och har visat stora kvaliteter, även om det var länge sedan nu.

Kan han få en omstart lägre ner i allsvenskan med en större roll kanske han åter kan hitta tillbaka till 2018 års form.

2022 i siffror: 3 allsvenska matcher och 1 assist. 3 mål på 1 match i Svenska cupen. 1 match i Europa League.

Marknadsvärde: 300 000 euro