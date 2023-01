Finnvedsvallen hotas av översvämning på grund av höjt vattenstånd i Lagan.

Lösningen på problemet är att bygga vallar mot vattnet, enligt P4 Jönköping.

I Värnamo drabbas flera ställen av översvämning då ån Lagans vattenstånd har stigit, enligt Värnamo Nyheter. Det här drabbar även IFK Värnamo då Finnvedsvallen nu hotas av översvämning.

Men nu har klubben kommit fram till vad man ska göra för att åtrgärda hotet. Man ska enligt P4 Jönköping nämligen bygga skyddsvallar för att inte planen ska bli översvämmad och förstöras.

– Det är bara någon decimeter från att det börjar att rinna in. Då kanske det inte runnit in på planen. Hade det stigit ytterligare 20 centimeter hade det kanske runnit in på planen, säger Lars Grahn, arenaansvarig i Värnamo kommun, till P4 Jönköping.

Och fortsätter:

– De (vallarna) kommer att få ligga kvar. Det kanske blir en översvämning till. De dämningarna vi har gjort nu kommer att få vara kvar så länge som möjligt före den allsvenska premiären.

Hemmapremiären för Värnamo är den 10 april mot Mjällby.

