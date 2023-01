Thomas Roberts som nyligen lämnade Dallas FC och har under ett tag tränat med Mjällby IF. Nu meddelar Helsingborgs IF att mittfältaren kommer att testa med klubben.

Thomas Roberts lämnade FC Dallas vid årsskifte och nyligen var han och tränade med Mjällby IF. Nu ger sig en annan svensk klubb in i kampen, nämligen Helsingborgs IF.

HIF meddelar nu att 21-åringen kommer att träna med klubben.

“Den amerikanske mittfältaren kommer att vara med laget under resten av veckan”, skriver HIF.

21-årige Thomas Roberts kommer från och med idag att träna med HIF:s herrlag. Den amerikanske mittfältaren kommer att vara med laget under resten av veckan.

