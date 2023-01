Tungt rykte ikväll om Bångsbo

Enligt sajten liverpool.com är den engelska storklubben ute efter Blåvitts mittback Johan Bångsbo.

Många stora klubbar har visat intresse för honom och enligt flera uppgifter rör det sig om bland annat Feyenoord, Borussia Mönchengladbach, Bayer Leverkusen.

Enligt liverpool.com är även Liverpool med i bilden och att Bångsbo har statistik som gör honom väldigt intressant.

#LFC are reportedly interested in Johan Bångsbo (19) of IFK Göteborg.



The Swedish U21 international won 70.1% of his defensive duels last season and averaged 4.63 interceptions and 9.56 recoveries per 90.



He describes Van Dijk as the player he plays like the most. pic.twitter.com/HgXHzOxw7f