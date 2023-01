I fredags kom Sundsvalls Tidning med avslöjandet att Lecce lagt ett miljonbud på GIF Sundsvalls talang Sammi Davis, 17.

Under morgonen rapporterade samma tidning att försvararen befann sig i Italien för att färdigställa övergången. Nu är det officiellt - Sammi Davis ansluter till Serie A-laget Lecce.

Under hösten har den 17-årige mittbackstalangen från Sundsvall varit och tränat med AS Roma efter att ha skrivit ett akademikontrakt med GIF Sundsvall. Nu står det klart att talangen lämnar Sverige för Italien - men inte till AS Roma.

Serie A-klubben Lecce som för närvarande ligger på en femtonde plats i den italienska ligan har nu presenterat Davis på sin hemsida.