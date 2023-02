Jon Gudni Fjoluson missade hela fjolårssäsongen på grund av en korsbandsskada. Nu uppger Fotbollskanalen att han åkt på en ny smäll och även kommer missa hela årets säsong.

Under hösten 2021 åkte Jon Gudni Fjoluson på en korsbandsskada som stoppade honom helt från spel ifjol och nu uppger Fotbollskanalen att han åkt på ett bakslag och tvingas till nu operation.

Mittbacken kommer därför att missa hela årets säsong och hans framtid är oviss då kontraktet går ut efter årets säsong.

Han kommer dock fortsatt finnas med i och runt Hammarby, det bekräftar Marti Cifuentes för sajten.

– Det här är väldigt ledsamt. Vi har försökt ge honom all kärlek och all stöttning vi kan. Vi har erbjudit honom möjligheten att vara runt laget i en annan roll under tiden han rehabiliterar. Kanske kan det vara att han stöttar de unga spelarna eller finns med runt våra backar. Han är väldigt intresserad av tränarbiten.

