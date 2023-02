JUST NU: Slutsålt - har säkrat 50 miljoner i biljettintäkter

Hammarby har nu slutsålt. I dag står det nu klart att alla 16 000 säsongskort har gått åt. Biljettintäkter på omkring 60 miljoner kronor är ett faktum.

AIK och Djurgården inledde sin säsongskortsförsäljning redan i höstas, detta till skillnad från Hammarby som påbörjade förnyelseperioden först efter årsskiftet.

Efter första dygnet hade 3000 säkrat sina säsongskort, för lite drygt en vecka sedan var man uppe i 11 000 och förra måndagen gick man om rivalerna Djurgården då det stod klart att 14 000 årskort sålts.

Under tisdagskvällen var man uppe på 14 540 förnyade säsongskort och förnyelseperioden skulle stängas vid midnatt, men Hammarbys system kraschade och förnyelseperioden fick förlängas till klockan 12:00 under onsdagen. När förnyelseperioden till sist tog slut så stod det klart att endast några hundra säsongskort återstod, detta då man under förnyelseperioden sålt 15 273 stycken.

I måndags öppnade Hammarby upp försäljningen för de som ställt sig i den unika säsongskortskön. Dryga 2000 var aktiva i kön men endast de 627 första i kön fick jubla. Dessa kort såldes slut direkt och nu står det alltså klart att Hammarby fotboll inte kan sälja några fler säsongskort, detta då man slagit i taket och nått maxgränsen på 16 000, precis som man gjorde ifjol. De återstående cirka 1500 i kön får hoppas på bättre tur nästa år.

De 16 000 sålda säsongskorten är värda uppskattningsvis 50 miljoner kronor för Hammarby, säkerligen något klubbens vd Richard von Yxkull är otroligt nöjd med.

Det återstår att se ifall Hammarby kan match fjolårets rekordnotering då man hade ett snitt på 26 372 hemma på Tele2 Arena.

