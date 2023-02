Under kvällen meddelar Helsingborgs IF på sin officiella hemsida att man gjort klart med mittfältaren Frederik Holst. 28-åringen kommer senast från spel i norska Lilleström SK men han har tidigare representerat den allsvenska konkurrenten IF Elfsborg.

I augusti 2018 anslöt Holst till Boråslaget IF Elfsborg där han sen blev kvar i fyra år. Inför fjolårssäsongen lämnade han IF Elfsborg för spel i norska Lilleström SK, där stannade mittfältaren i ett år. Nu står det klart att den danske mittfältaren är klar för Helsingborgs IF.

– Det jag pratat med tränarna och spelarna om känns superintressant och bra. HIF är en stor klubb med fina traditioner och just nu känns det bra för mig att försöka hjälpa klubben. Jag är en väldigt hungrig fotbollsspelare som ser framemot att träna med grabbarna och kom in i matcherna. Jag ger 110% varje gång oavsett om det är träning eller match så en liten krigare är jag, säger nyförvärvet till lagets hemsida.

HIF:s sportchef Andreas Granqvist om nyförvärvet:

– Vi har hittat en bra helhetslösning med Frederik. Han är i en ålder där han samlat på sig oerhört mycket erfarenhet men trots det har mycket kvar att ge. I Frederik får vi in en vinnarskalle och mittfältsmotor. Vi är glada att lyckas knyta honom till oss.

ELIAS KOLTHOFF

