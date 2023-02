Amir Al-Ammari: "Jag var tvungen att ändra min situation"

Halmstads BK har lånat in Amir Al-Ammari från IFK Göteborg.

25-åringen värvades till Blåvitt från just HBK 2021 och utlåningen var på så sätt naturlig för alla parter.

– Det känns fantastiskt att få dra på sig HBK-tröjan igen för HBK har alltid legat mig varmt om hjärtat och jag har aldrig släppt kontakten, säger Al-Ammari till Hallandsposten.

Det var bristen på speltid i IFK Göteborg som gjorde att Al-Ammari själv tog beslut om att förändra sin situation. Under hösten var han på lån även i Mjällby

– Jag accepterade först att jag var på bänken och sedan försökte jag jobba mig in i laget. Men när sedan du går till träningarna vecka in vecka ut varje dag och lägger all tid på det och känner att vad du än gör så kommer du inte att få spela, förutom några små inhopp, måste man göra något åt saken.

– Jag kan inte låta min karriär ligga i någon annans händer. En dag kommer du att sluta spela fotboll och så tittar du bakåt och kommer då annars att ångra dig.

Al-Ammari säger vidare att han gjorde allt han kunde och hela tiden höll en positiv inställning.

– Under halvåret i Göteborg kom jag alltid med ett leende på läpparna, jobbade hårt, var professionell och gjorde allt jag skulle göra. Så ingen kan peka och påstå att jag inte gjorde vad jag borde fullt ut och till slut handlade om att jag behövde ta min karriär i egna händer, avslutade mittfältaren till Hallandsposten.

Den irakiske landslagsmannens lån med HBK sträcker sig till augusti i år.

