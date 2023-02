"Det var bara placera in bollen intill stolpen"

Hammarby leder med 1–0 i paus mot IK Brage efter mål av Nahir Besara. Målskytten förklarar att matchen varit jämn hittills.

– Det är en bra och jämn match. Brage står upp bra, vi gör saker bra, det är en rolig match, säger målskytten till C More.

Den första halvleken inleddes på sämsta sätt för Hammarby då nyförvärvet August Mikkelsen tvingades kliva av skadad, men spelmässigt har Hammarby styrt.

I mitten av den första halvleken gav även Nahir Besara hemmalaget ledningen efter en fin framspelning av Saidi, han förklarar att det bara var att placera in bollen.

– Det var fint spel, Abdo slår en fin pass som Viktor hoppar över och sen var det bara att placera in bollen vid intill stolpen, säger målskytten själv till C More.

Ekwall om Hammarby: