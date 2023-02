Kan få ett av årets svåraste uppdrag - men nog visade han mot Djurgården

Hur många har egentligen koll på Ajdin Zeljkovic? Finns inte många svårare uppgifter i allsvenskan än att ersätta Marcus Antonsson.

Fjolårets skytteligatvåa har lämnat, trots det är det långt ifrån stress i IFK Värnamo, som kanske redan har ersättaren i truppen.

20 mål har försvunnit från fjolårets succélag IFK Värnamo då Marcus Antonsson valde att packa väskorna och flytta till Saudi Arabien. Innan övergången blev officiell ryktades flitigt kring anfallaren och då var klubbens sportchef, Enes Ahmetovic, tydlig med att man var tvungna att ha en plan.

– Vi måste ha en plan om han lämnar och där har vi en tät dialog med Marcus, sa han till Skillingaryd då.

Nu när FotbollDirket ställer frågan om hur planen lyder i dag vill sportchefen inte berätta allt för mycket, men lösningen kan kanske redan finnas i truppen.

– Det finns lite olika, för att inte säga allt för mycket så kanske vi redan har en lösning inom truppen, jag är helt övertygad om att Ajdin Zeljkovic skulle kunna axla en stor roll framåt och göra mycket poäng, framför allt mycket mål. Han har kvalité i det, säger han till FotbollDirekt.se och fortsätter:

– Sen finns det lite andra eventuella planer, men just nu tycker jag att Ajdin ser väldigt bra ut och som drar det lasset, kanske inte på egen hand men han kommer vara en starkt bidragande faktor framåt.

Anfallaren som blev målskytt mot Djurgården tidigare i veckan blev det även igår när Värnamo träningsspelade mot Örgryte IS.

Så det är inte uteslutet att någon plockas utifrån samtidigt som ni inte känner någon jättestress att hitta någon ny nia?

– Det är väl precis så jag menar. Vi känner absolut ingen stress, men sen i fotbollsvärlden är det aldrig uteslutet så länge transferfönstret är öppet, säger Ahmetovic och fortsätter:

– Absolut inte stressade, vi känner oss väldigt lugna men skulle vi känna behovet att agera och vi har möjligheten att göra det så kommer vi att agera. Men just nu känns det väldigt tryggt och vi har många som stått för fina prestationer här i början, inte minst Ajdin som nia, som kanske är en lite annan nia ifall vi jämför med Marcus(Antonsson).

Det svenska transferfönstret stänger som bekant den sista mars. Ifall det är fram tills dess man utvärderar låter Ahmetovic vara osagt, men han betonar att man redan nu har ett par alternativ, sen återstår det att se ifall man väljer att agera.

– Vi är inte dummare än att vi har ett par alternativ som vi utvärderar som vi kan gå för, men just nu så vi valt att inte göra det sen får vi se vad som händer framåt. Det är klart att det finns en plan A,B, C och D, men som sagt så känner vi oss väldigt trygga just nu och vi får se hur vi väljer att agera framåt.