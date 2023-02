AVSLÖJAR: Så långt är Bajen beredda att gå

Försöker in i det sista - men krävs att Elfsborg sänker sitt pris.

Ola Gustavsson är rutinerad nyhetschef på FotbollDirekt. Dagligen levererar Ola nyheter och exklusiva vinklar.

Kittlande information kring spelet bakom i allsvenska kulisser - därför har vi formatet “Olas News” som kommer flera gånger i veckan.

Hammarby brottas fortsatt med att täppa till hålen efter så många flyktande namn.

Visst har man gjort ett par tyngre köp men samtidigt så är vare sig Mohanad Jeahze eller Simon Sandberg ersatta ännu, detta bara en månad före den allsvenska premiären.

Å andra sidan så visar man att man onekligen att man har egen kapacitet i sådana som inte minst Joel Nilsson och Ludvig Svanberg, båda startade i går när Bajen gick fram till 7-1 på två matcher i årets Svenska cupen.

Lägg där till någon som Shaquille Pinas som möter denna nya säsong med stora förväntningar på sig.

Men hur det nu än är med detta så ska ännu ett ytterbacksnamn in.

Det har inte förändrats och är en jakt som nu pågått väldigt, väldigt länge.

Med det så uppges sportchef Jesper Jansson in i det sista göra försök med Simon Strand från Elfsborg och så finns kontraktslöse Anton Kralj.

Avgörande blir sannolikt om Bajen lyckas få ner priset på Strand.

Ett par bud är lagda, enligt både oss och Sportbladet - och enligt mina källor så är omkring tre miljoner kronor så långt Hammarby är beredda att gå.

Enligt mina uppgifter så handlar det lite om "take it or leave it”

Elfsborg ser däremot enligt mina uppgifter vilja ha fem miljoner.

Spricker det så lär det vara fördel Kralj.

Vidare så finns det, som jag rapporterat om, ett tredje namn i ett utländskt namn.

Bland annat så uppges så väl sportchef Jansson som chefsscout Mikael Hjelmberg nyligen ha rest till Casablanca i Marocko.