22-årig Bosman provtränar med Giffarna: ''Har känts bra''

GIF Sundsvall har haft en skadedrabbad försäsong. Under helgens cupmatch hade klubben endast två backar att tillgå. Nu kan en förstärkning vara påväg in. Under måndagen och tisdagen provtränade Kevin Rodeblad Lowe med klubben.

GIF Sundsvall har inte haft en rolig försäsong när man laddat upp inför årets säsong av superettan.

Skadorna har duggat tätt. Dennis Olsson skadade korsbandet på träning, Lucas Forsberg är fotskadad och under helgens match var Alexander Blomqvist och Fredrik Lundgren sjuka. Det betydde att laget då bara hade två backar att tillgå.

Nu skriver Sundsvalls Tidning att den BP-fostrade mittbacken Kevin Rodeblad Lowe provtränar med klubben. Sedan kontraktet gick ut med J-Södra efter den föregående säsongen så är 22-åringen klubblös.

– Det har känts bra. Det är inte många träningar jag har gjort på tre månader, så det är kul att vara tillbaka, säger mittbacken till ST.

Som kontraktslös och nyopererad är det ingen rolig sits som Rodeblad Lowe enligt sig själv befinner sig i. Nu återstår det att se ifall det blir spel med Giffarna eller inte.

– Jag har haft problem med högerfoten en längre period, sedan maj 2021 ungefär fram och tillbaka. Så opererade jag den i oktober. Det har varit mycket rehab och träning på egen hand, säger 22-åringen till ST och fortsätter:

– Det har inte varit optimalt att vara nyopererad som bosman. Men det har funnits lite intresse. Jag känner att jag står inför ett viktigt val efter de två sista säsongerna med skada. Så jag vill vara väldigt noggrann med vad jag väljer.

Lagerbäcks starka kritik mot Potter – pekar ut konstiga beslutet