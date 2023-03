Bara att glömma cupguldet - inget rubbar BK Häcken

Detta räcker inte för Malmö, Djurgården, Bajen och AIK. Tror ingen av dessa har vad som krävs mot svenska mästarna.

Denna lördagsförmiddag ger FotbollDirekt.se nu ett uppsnack inför cupens drabbningar:

✔Bajens orutin – anses inte vara redo

✔Djurgården storfavorit mot MFF

✔De är klara favoriter att vinna Svenska cupen – “På en egen nivå i svensk fotboll just nu”

Den svenska tävlingssäsongen är nu igång på riktigt. Gruppspelet i Svenska cupen spelades klart förra helgen och nu väntar några rejäla stormatcher i helgen.

Kvartsfinalerna som väntar i helgen är som följande:

Lördag:

BK Häcken - IFK Norrköping 16:00

Söndag:

Kalmar FF - Mjällby AIF 13:00

Djurgårdens IF - Malmö FF 16:00

Måndag:

Hammarby IF - AIK 19:00

Spännande matcher att vänta denna helg då kvartsfinalerna i cupen drar i gång. Först ut tar BK Häcken emot IFK Norrköping och inför den matchen ser experten Jon Persson en klar vinnare.

BK Häcken har kanske imponerat mest. Anser du att de är favoriter till cupguldet?

– Ja. Inget snack. De är på en egen nivå i svensk fotboll just nu, säger Jon Persson till FotbollDirekt.se.

Om inte. Vem ser du som favorit i skrivande stund?

– Klart att de kan gå på en nit i en enstaka match och i cupspel blir ju det kostsamt - men jag ser inget lag som är bättre eller ens lika bra.

Hur mycket saknas Jeremejeff?

– Inte alls ännu. Men det kommer han nog göra med tiden, målskyttet såklart men också andra egenskaper. Turgott är ju också ett avbräck och de blir ju såklart som trupp lite tunnare, men fortfarande är de spetsiga nog där framme.

***

Djurgården möter sitt favoritmotstånd senaste åren, MFF. Av deras tio senaste möten har Stockholmslaget vunnit sex och MFF bara två.

Hur mycket spelar historiken in när MFF nu har ny tränare?

– Historiken påverkar ju på något konstigt sätt mer än man tror. Men jag tror MFF under Rydström blir rejält annorlunda än det som DIF trivts så bra mot.

– Det blir en kamp om initiativ tror jag och vi får se hur långt Rydström kommit med sitt bygge.

– DIF är klara favoriter i detta möte trots att Europaspelet är samma vecka.

Vad tror du om den här matchen utefter hur båda har spelat hittills i år?

– DIF klara favoriter då de dels borde ligga närmare formtoppning, men också att de var klart bättre än MFF 2022.

Har Rydström fått tillräcklig ordning på laget än?

– Nej jag tror inte det, det vore snarare konstigt om de redan nu förbättrat sig så avsevärt. Jag tror han behöver minst några månader till och några riktigt skarpa matcher för att de ska närma sig de lag som var topplag ifjol.

Djurgården har inlett tveksamt och har Europaspel att tänka på. Hur avgörande blir det tror du?

– De stördes inte alls av att spela tätt i höstas, de blev snarare bättre då. Nu är det tre matcher på en vecka, härliga matcher för dem där de får motivationen gratis. Jag tror inte alls att de kommer störas av detta mot MFF.

***

Jon Persson tror att AIK trots allt går in som favorit – just på grund av rutinen.

– Jo jag delar den bilden, det blir ju skarpt läge på riktigt för första gången i år för båda lagen. Ganska öppet på förhand men tvingar du mig att gissa så tror jag AIK är tyngre och aningen bättre som helhet just nu.

Med tanke på Hammarbys start. Är de bättre än i fjol? Eller är det tydligt att de kan bli det?

– Nej, det går inte att säga att de är bättre, trots att de rivstartat. Hålen i truppen efter Bojanic och Ludwigson har inte synts ännu, men de kommer kännas framöver tror jag. Men ska man bedöma det de presterat hittills så går det inte att begära mer.

Hur mycket kommer Bajens orutin att spela in mot AIK:s jätterutin här?

– Jag tror det blir avgörande. Tyngden och rutinen AIK har är något Hammarby inte mött ännu i år.