DERBYEXTRA: Tror verkligheten hinner ifatt Bajen ikväll

”Har inte synts ännu men jag tror det kommer att kännas förr eller senare”.

Detta gynnar AIK mer än Bajen.

Ny bild växer nu fram allt mer.

Efter helgens cup-kvartsfinaler ger FotbollDirekt.se nu ett uppsnack inför kvällens så heta derby som avslutar helgens Svenska cup-spel.

Hammarby-AIK på en slutsåld Tele2 Arena

Nästa helg så spelas semifinalerna och på ena sidan väntar BK Häcken för Djurgården som igår slog ut Malmö FF.

På andra sidan gick Mjällby AIF vidare efter straffläggning mot Kalmar FF under söndagens tidiga möte.

Vilka de kommer att få möta är antingen Hammarby eller AIK som alltså möts ikväll i Stockholm.

Inför detta derby så blir det första riktiga testet för ett ungt och i flera avseenden orutinerat Bajen som tappat många stjärnor.

Och det är just det som experten Jon Persson tror gör AIK till favorit – just på grund av rutinen.

– Jo jag delar den bilden, det blir ju skarpt läge på riktigt för första gången i år för båda lagen. Ganska öppet på förhand men tvingar du mig att gissa så tror jag AIK är tyngre och aningen bättre som helhet just nu.

– Nej, det går inte att säga att de är bättre, trots att de rivstartat. Hålen i truppen efter Bojanic och Ludwigson har inte synts ännu, men de kommer kännas framöver, förr eller senare.– Men ska man bedöma det de presterat hittills så går det inte att begära mer.– Jag tror det blir avgörande. Tyngden och rutinen AIK har är något Hammarby inte mött ännu i år.Vidare kommenterar han om vilka han anser vara favoriter till att vinna Svenska cupen.– Ja. Inget snack. De är på en egen nivå i svensk fotboll just nu.– Klart att de kan gå på en nit i en enstaka match och i cupspel blir ju det kostsamt - men jag ser inget lag som är bättre eller ens lika bra som Häcken.

Ekwall om träningsmatcher: