I mitten av januari lämnade Modoumatarr Mbye Sylvia IF för Europa Point FC. Nu lånas han in av ettan-klubben Piteå IF.

Tidigare i år flyttade 22-årige Modoumatarr Mbye till Gibraltar och Europa Point FC, men nu ett par månader senare återvänder han till Sverige och den svenska fotbollen.

Piteå IF meddelar nämligen nu att man lånar in mittfältaren.

– Modou är en stark, bollvinnande mittfältare med stor löpkapacitet. Vi vet vad vi får in i Modou och är det vi letat efter att addera till vårt lagbygge, säger sportchefen Johan Norberg via klubbens hemsida.

Mittfältaren med förflutet i BP:s akademi har tidigare tillhört Piteå.

Ekwall kommenterar MFF: