Elfsborg är nära på att göra klart med målvakten Melker Uppenberg, 20, enligt uppgifter till Borås Tidning. 20-åringen har provtränat med klubben och är endast detaljer från att skriva på för Borås-klubben.

Målvakten spelade en match i superettan med AFC Eskilstuna förra året och har sen dess varit utlånad till Team TG under hösten.

20-åringen har under vintern provtränat med allsvenska IF Elfsborg och har sedan en tid tillbaka ryktats vara aktuell för en flytt till just Borås-klubben.

Nu uppger Borås-Tidning att det finns en överenskommelse mellan Eskilstuna och Elfsborg och att det enda som återstår är den obligatoriska läkarundersökningen samt detaljer i det privata avtalet. BT rapporterar om att avtalet kommer att sträcka sig över flera år.

Enligt uppgifter till tidningen kommer Uppenberg att anlända till Borås i slutet av den här veckan.

