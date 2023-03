Anders Svensson om mötet med argentinarna på semestern

Anders Svensson gjorde 148 landskamper för Sverige och är för evigt inskriven i den svenska fotbollshistorien. Men även i den argentinska.

Något han fick erfara på en semester på Aruba med familjen för några år sedan, berättar han i en intervju med Expressen.

– Vi satt och käkade med familjen Jag såg ett par unga killar i 25-årsåldern som satt vi ett bord och bara blängde på mig. De var ganska bitiga och jag började undra vad det var frågan om: då reste sig en av dem upp och gick mot vårt bord, berättar Anders.

Mannen kom fram till familjen Svensson och vände sig mot pappa Anders:

– Han pratade väldigt dåligt engelska. Han stirrade argt på mig och sa: Are you Anders Svensson?

Anders svalde nervöst:

– Yes.

– We are from Argentina.

Anders ler när han berättar:

– Jag bara svarade: ”I'm sorry”. Men då började de skratta och var väldigt trevliga. De sa att de hade hatat mig sommaren 2002 och att min bild efter frisparksmålet hade varit på förstasidan på varenda tidning i Argentina. Min bild och ordet fiasko.

Svensson berättar också att det var stort för honom när han fick göra landslagsdebut för Sverige i en träningsmatch mot Sydafrika.

– Jag hade följt landslaget i hela mitt liv, jag sparkade ner pappas ölglas när vi satt framför tv:n och Kennet kvitterade mot Rumänien. Det var något väldigt speciellt att få spela i landslaget. Det jag annars minns från debuten är att Andreas Anderssons skrek ”fuck off” till domaren och blev utvisad.

Svenssons landslagskarriär var dock inte enbart positiv. Något han också pratar om i intervjun. Den eviga debatten om Kim Källström eller Ander Svensson skulle spela.

– Det här började redan under EM 2004. Vi hade slagit Bulgarien med 5-0 och jag var direkt inblandad i tre mål. Jag var överlycklig efter matchen. Jag var sprudlande glad. Jag fick två frågor i mixade zonen efter matchen: 1. Förtjänade du att starta matchen? 2. Vad säger du om att 90 procent av svenska folket inte ville att du skulle spela.

Två år senare under VM 2006 blev Svensson utbuad under en öppen träning som det svenska landslaget ordnat för fansen. Svensson är idag kritisk till hur ledningen hanterade situationen.

– Ledarna borde ha avbrutit träningen direkt och sagt att vi inte tolererar att svenska supportrar buar ut en egen spelare. Nu har svenska landslaget markerat bättre på senare tid, som när Jimmy Durmaz råkade illa ut.