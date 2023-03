Jesper Jansson om hetsen och trycket – affärerna han vill göra

LÅNGLÄSNING: Har möjligen gått igenom sin svåraste period som sportchef för Hammarby.

Så ska han maximera nya affärer, visar så tydligt att det är han som bestämmer och så det stora målet att ta Bajen till MFF:s ekonomiska framgångar.

DEL 7: Hammarby har haft en minst sagt händelserik vinter.

Flertalet tunga namn har lämnat och truppen är nu yngst i hela allsvenskan.

I händelsernas centrum befinner sig givet sportchef Jesper Jansson.

Idag ger han sin slutgiltiga bild inför den allsvenska premiären och prägeln på Bajen inför 2023.

FotbollDirekt har under de senaste veckorna redogjort för olika allsvenska klubbars transferstrategier, detta med hjälp av klubbarnas sportchefer.

Nu i denna sjunde del fokuserar FotbollDirekt.se på hur Jesper Jansson har byggt en av allsvenskans största ekonomier, samtidigt som han skapat ett Hammarby som nu på riktigt etablerat sig i toppen i svensk fotboll.

FD har tidigare uppmärksammat att Hammarby nu har allsvenskans yngsta trupp.

Jesper Jansson hymlar knappast med vikten av detta.

– Det är klart att vi har haft ett pågående projekt egentligen. Man börjar med omvärldsanalys över hur det ser ut i Europa och tittar på var man ligger i näringskedjan och så har det varit en process som har pågått egentligen i flera år. Sen har vi tagit en del tuffa beslut utefter det, säger han till FotbollDirekt.se.

Och fortätter:

– Så har det inför detta året gått lite fortare, då det har varit mycket spelaromsättning. Men själv strategiplanen har legat fast egentligen sedan jag kom in.

– Sedan har vi haft det inbyggt med HTFF och akademin.

Mycket har skett på kort tid som du är inne på. Hur mycket har du legat bakom det här beslutet att ni anser att det den här vintern är läget att gå in i en lite ny fas i den här långtgående strategin?

– I grund och botten så är jag chef för den sportsliga verksamheten, men givetvis så har det förankrats och varit en gemensam plan. Det är strategin från klubben långsiktigt. Och så har vi både bytt tränare och anställda utifrån den strategin.

– Det viktigaste är då att klubben håller i sin strategi. Strategin ska ju sedan förankras på alla håll och det är en helhetsbild och en analys över hur vi ska verkställa vår strategi.

Martí Cifuentes har varit duktig på att få ut mycket av talangerna snabbt. Hur viktig har han varit i den här processen?

– Det är kanske en anledning till att vi valde Martí som tränare.

– Det mest imponerande är hans sätt att spela och tydligheten i det han vill få ut. Det gör att han fort kan utbilda spelare i det sättet som han vill spela.

– Men vi har inte arbetat fram strategin utifrån Martí, tvärtom valde vi honom grund av att han passade in i vår vision.

– Så gjorde jag även när vi tog in Billborn, likväl när vi bytte ut Billborn mot Milos – utifrån strategin. Det var samma med Martí, det är den vägen som det bör gå anser vi. Då blir vi inte riktigt så tränarberoende varje gång som vi rekryterar nya tränare.

Vilka faktorer har då varit allra viktigast i rekryteringarna av de tränarna ni haft?

– Det har vi gjort samma sedan 2017 när vi tog ett beslut i hur vi vill spela och hur vi vill framstå som klubb, i det så ingår det att lära känna Hammarbys historia och hur supportrarna vill att vi spelar för att kunna utveckla attraktiva spelare.

– Då var det en offensiv fotboll som vi valde var rätt väg att gå. Vi vill hellre vinna matcher med 5-2 och mycket kontroll av matcherna genom att äga boll.

– Sedan utvecklas ju klubben och när vi tog in Milos [Milojevic] så var det viktigt i nästa steg för att kunna bli få ett större mod i att ge unga spelare chansen och utveckla de tydligare utifrån HTFF och den egna akademin. Även scoutingen som vi gjort skulle få större utrymme – då togs det beslutet.

– Sedan när Milos försvann så tittade vi väldigt mycket på vilken fotboll vi ville stå för och då föll valet på Martí.

– Det är hela tiden en utgångspunkt från strategin och affärsplanen för klubben.

Vill ta upp kampen med MFF – tittar på Bayern München

Vilka skillnader är mest konkreta i år från i fjol i er truppstretegi?

– Det är väl lite mer att vi har haft det här HTFF-projektet i rullning plus att vi har en bättre ekonomi. Det gör ju att vi kan investera mycket mer i truppen.

– Det har gjort att vi har satsat mer på väldigt unga spelare – antingen från egna leden eller från typ Afrika eller så.

– Då tittar vi mer på lite hemvändare och bästa spelarna i superettan exempelvis. Med en bra ekonomi har vi kunnat titta mer på unga etablerade. Typ den kategorin med U21-landslagsmän skulle jag vilja säga. Då har vi byggt en ekonomi för att kunna investera mer i sådana spelare. Då ser vi en avkastning på det, säger han och markerar vikten av att tjäna ännu större pengar på transfers.

– För bara tre år sedan så hade vi inte råd att gå på den kategorin spelare, men nu så har vi det. Då har vi spelare som Viktor Djukanovic, Edvin Kurtulus, Pavle Vagic med flera…den kategorin spelare som är lite etablerade, men fortfarande har kliv att ta i sin utveckling.

Jansson gör här en jämförelse med hur det ser ut i de större ligorna ute i världen.

– Vi vet ju att ofta i de flesta länderna ett eller två lag som är överlägsna rent ekonomiskt – typ Bayern München.

– Här i Sverige har det varit Malmö. Då måste vi hitta vår väg för att nå dit. Det kollar vi mycket på ute i Europa för att ta exempel och kunna etablera hos oss i Hammarby.

– Jag tror att det går mer och mer åt det hållet. Vi är rankade 22 i Europa och vi vill ju trots det få hit hungriga talanger som kan utvecklas här och sedan ta nästa steg hos oss.

– En viktig del som vi står inför nu är att få frukt för det arbete vi gjort med HTFF. Vi måste ha tålamod för att ge de här unga spelarna chansen att slussas in i A-laget. Det här ska då gå ihop med om vi behöver göra några större investeringar för att vi ska få sportslig effekt av det hela.

Ni har ju sålt för väldigt mycket pengar, samt spenderat stora summor senaste åren. Har ni uttalat hur stor andel av spelarintäkter som ni kan röra er med för att köpa spelare?

– Det är en sanning med modifikation, det är ju inte gratis bara för att en spelare inte har en transfersumma på sig. Det betyder inte att det är en billig spelare. Det är ju totalpaketet som räknas.

– Men när vi har gjort bra affärer och sålt spelare för stora pengar så faller det sig naturligt att man får betala mer för att ta in ersättare. Men marknaden ökar ju hela tiden för Sverige som fotbollsland.

– I grund och botten så sitter inte vi med någon ägare som ska tjäna pengar på Hammarby, utan vi ska återinvestera de pengarna vi får in i en sportslig prestation.

– Oavsett om vi ökar intäkterna så är målet att ligga plus-minus-noll, för att få så stor sportslig effekt som möjligt. Samtidigt så vill vi inte riskera ekonomin på något sätt, utan vi försöker alltid vara två-tre steg framåt.

– Det här gäller inte bara i spelarköp utan även i organisationen för att exempelvis bli bättre på att utveckla talanger. Med en större ekonomi så underlättar det även att behålla spelare längre i klubben.

HTFF en nyckel i den så framgångsrika affärsplan Bajen har

Hur mycket av intäkter återinvesteras i akademin per år?

– Nu sitter jag ju egentligen bara som ansvarig över bara HTFF. Men det är ju rent krasst en kostnad per år. Men över tid så blir det en återinvestering som bygger klubben dessutom. Såklart så tar ju det pengar från vår spelarbudget. Men vi vill ha effekten längre fram då.

– Men det är klart att med ett kortsiktigt tänk så hade vi kunnat välja att inte lägga de pengarna där.

– Då hade vi ju haft mer pengar att röra oss med i byggandet av A-truppen. Då hade vi kunnat få ett par kvalitativa spelare till i herrlaget. Men vi har valt att satsa på den här vägen istället – och det har ju givit effekt både sportsligt och ekonomiskt.

– Det har ju dock varit tuffa beslut, för det är hela tiden en avvägning om var man lägger pengarna för att tjäna klubben.

Någon specifikt procentsats över hur mycket som exempelvis läggs på HTFF?

– Ingen sådan uttalad procentsats, men vi vill hela tiden kunna få fram nya spelare så vi inte står där något år utan en återväxt underifrån som ger värde till truppen.

– Tittar man på värdet i vår trupp just nu, inklusive HTFF så är det ett stort värde idag. Men det gäller ju att alltid ha koll på utvecklingen för att bibehålla värdet i truppen. Då måste man också underhålla talangerna genom att ge speltid för att utvecklas.

– Exempelvis med nya kontraktet med Oliver Dovin…det är klart att det gör att hans värde behålls för oss då.

– Samtidigt måste man se till truppstrukturen. Ser vi att det finns en spelare som kan tillföra värde till Hammarby så måste vi se till att den spelaren får spela också.

Det är ju en balansgång att värdera potential kontra etablerat. Om två spelare är likvärdiga kvalitativt – hur mycket tyngre väger då potential och säljbarhet då?

– Väldigt mycket. Det drivs ju på – inte minst från media och sen även supportrar internt. Det sätter ju saker på sin spets och då gäller ju då att kunna stå emot det.

– Det har vi ju inte minst i vinter visat att det har skrivits om att det har varit kris. Det är klart att det tar sig in på något sätt efter mängder av rubriker och snack på stan. Det trycket kommer då och man måste stå stark i den strategi man har.

– Vi åkte ju på ett matchläger i november och alla tyckte att det var konstigt. Sen åkte vi på tre veckor i januari här och det var för att inventera truppen och se de unga. Då måste de få spela matcher och sådant.

– Under den tiden så blir det mycket panik överallt. Då är den lätta lösningen där att peta in ett namn som alla vet om – media och supportrar. Då frångår man ju strategin.

– Men jag tycker att det har varit väldigt mycket surr i vinter då alla tycker till och försöker skjuta in en kil i det där.

Hur mycket jobbar man emot att vara populistisk?

– Kämpar på egentligen. Det som jag brukar säga är att när trycket är stort utifrån så måste man stå stark ännu mer internt.

– Det är klart att det smyger på i truppen lite och skapar tveksamheter. Titta på det intresset som är i svensk fotboll och inte minst i Stockholm, med alla rubriker och poddar och allting sånt. Det går inte obemärkt förbi, det gäller då att ha en stark tro i det man gör. Men det är klart att det finns folk som vill skjuta ner en hela tiden.

Har ni en uttalad kvot på etablerat kontra potential i truppen?

– Ja, det har vi. En väldigt klar truppstrategi utifrån kategorier såsom position, ålder, spelsätt, potential och ekonomi. Den är väldigt tydlig och har stått fast senaste fyra åren. Sen har den har ju förfinats genom åren. Men utgångsläget har varit i princip samma hela tiden, det har med tiden utvecklats med större ekonomi och så vidare.

– Sen har vi kunnat addera med HTFF och spelare därifrån.

Har ni någon uttalad konkret?

– Den är väldigt uttalad, men vi jobbar med den internt. Det är en konkurrenskraftig värld vi lever i så jag väljer att hålla på den.

Hur mycket hjälper det i er strävan att hela tiden utvecklas och bli än mer konkurrenskraftiga på alla sätt och vis?

– Den är A och O…den är det absolut viktigaste vi har som redskap att jobba efter.

“Hammarby ska vara klubbstyrt”

Hur mycket går det att ligga på tränaren från din roll att spela en talang som kan säljas om han får speltid?

– Vi diskuterar det här tillsammans väldigt mycket. En viktig parameter är att vi är sportchef och tränare – det är ju två olika roller och två olika professioner med olika infallsvinklar vilket måste respekteras. Men det är klart att jag har det sportsliga ansvaret långsiktigt för att vinna matcher. Det där måste ju såklart hänga ihop.

– I slutändan så är det så att det där är klubbstyrt. Så det är då viktigt att tränaren är insatt i vilken strategi vi har och ska utgå ifrån när vi rekryterar en tränare.

– Då blir det ju så att klubbstrategin blir ett redskap, som såklart skapar en del diskussioner ibland. Men i slutändan så måste alla förstå sina roll.

Hur resonerar ni kring planerandet av tunga spelartapp?

– Man kan ju inte planera för dagen, vi är medvetna om att har man en attraktiv spelare och trupp så måste man vara förberedd på att det och det scenariot kan ske.

– Det är bara att kolla förra sommaren så tappade vi Swedberg vilket vi visste kunde hända. Då vet man om det redan på förhand när det väl sker, detsamma med Darijan Bojanic efter säsongen. Vi vet då att det går att överlappa det hela tiden.

– Sedan ibland så dyker det saker som man å andra sidan inte kan förutse, då är det viktigt att man parerar det. Men vi måste vi förutse händelser så mycket som möjligt.

– Sedan är det klart att vi inte förväntade oss att sälja Veton Berisha, men många av de andra kunde vi förutse. Men Veton kunde vi inte förutse, men vi måste ha en täckning ändå.

Slutligen. Vem tror du kommer bli nästa genombrott av era ungdomar?

– Det är nog många som kan göra det. Som jag sade innan den här matchen (derbyt) så var allt fokus på Montader Madjed efter tre mål mot Sundsvall. I derbyt var det istället Jusef Erabi som gjorde mål och avgjorde.

– Nästa gång så kan det vara Djukanovic eller [August] Mikkelsen som gör det. Eller [Nathaniel] Adjei som gick in som en kung i derbyt. Vi har en hel uppsjö med spelare som kan och kommer att slå.

– Min ambition och rekommendation till ledning och spelares agenter är att få spelarna att stanna längre innan de flyttar vidare. Det kommer jag fortsätta att driva.

– Ett år extra i klubben skulle sannolikt gynna alla – framförallt spelarna själva. Men det är klart att det är svårt att stå emot ibland – det finns ju en del mörka krafter, samt ekonomi som påverkar. Det finns ju agenter, föräldrar och spelarnas egna viljor som påverkar också.

Ekwall om Hammarby: