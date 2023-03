"Djurgården skulle må bra av något Guidetti- eller Kiese Thelin-liknande"

Målskillnad 0-8 i tre mycket viktiga matcher.

Hur mår egentligen ett under så lång tid hyllat Djurgården?

Detta borde oroa som mest.

Under måndagens allsvenska upptaktsträff har Djurgården pekats ut som storfavorit att bli Svenska Mästare 2023.

Efter gårdagens smäll i 3-0- förlusten mot BK Häcken, samt totalt 0-5 efter dubbelmötet mot Lech Poznan så kan man ifrågasätta detta.

Tippade på andra plats är Häcken som snarare ser ut att vara ensam storfavorit att försvara sitt SM-guld.

För Djurgårdens del så finns det samtidigt nu flera delar som måste ifrågasättas.

Mycket av detta kretsar kring tunga tappen utav stjärnor såsom Isak Hien och Hjalmar Ekdal – och bristen på självklara nya ledare som kan ställa sig längst fram i ledet jämte lagkapten Magnus Eriksson.

Det här visualiserades på nytt tydligt i gårdagens semifinal på Bravida Arena.

Redan vid 0-2 målet i första halvlek stod Eriksson och manade laget att ta sig samman. Men övriga stod mest och hängde med huvudena – inklusive landslagsmeriterade Marcus Danielson.

Och just den rutinerade mittbacken går inte riktigt att känna igen just nu. Landslagsmeriterad och en av guldhjältarna från 2019 – han måste Djurgården kunna förvänta sig mer utav, anser jag.

Men allt ljus ska dock inte falla på honom.

Som FotbollDirekt tidigare har avslöjat så jagar sportchef Bosse Andersson efter en högprofilerad mittback in i det sista av transferfönstret.

Frågan är bara om han kommer att hitta någonting som han känner är så rätt att han nu i hast är beredd att agera?

Rätt vore det hur som helst då det i skrivande stund ser ledarlöst ut där bak.

Ingen samlar ihop styrkorna.

Eller sätter ned foten med exempelvis en tuff tackling.

Problemen för DIF är dock större än bara i försvaret, anser jag.

Djurgården har under 2023 saknat karaktärer som förändrar matchbilder, när det inte går som planerat, bortsett lagkapten Eriksson. Då menar jag med det framförallt i offensiv väg.

För både mot Lech Poznan och mot BK Häcken så fanns ingen som bröt mönstret för Djurgården. Bara för protokollets skull så finns emellertid viss hänsyn till det tuffa röda kortet på Marcus Danielson mot Lech.

Men när motståndarna hade mer eller mindre tydlig kontroll på DIF:s samtliga anfallsvapen, förändrades inte förhållningssättet till matchen. Enligt mig så beror det till stor del på grund av att anfallsspelarna är för lika i spelstil, samt att det är formdippar på alla utom möjligen Gustav Wikheim.

Det Djurgården, enligt mig, behöver är en John Guidetti- eller Isaac Kiese-Thelin-typ.

Jag menar så här.

Exempelvis när Djurgården som mest pressades ned i knät på Jacob Widell Zetterström i semifinalen igår, hade man behövt en steget/spelpunkt att spela en längre boll på. Någon som kan vara lika bolltrygg där uppe som en Eriksson på mitten. Hålla i boll på motståndarnas planhalva.

En sådan spelartyp skulle enligt mig även kunna göra övrig offensiv bättre individuellt.

Med ett sådant vapen skulle DIF med enkla men väldigt smarta bolltouch sätta fartfyllda yttrar i öppna lägen. Man behöver inte varje gång spela genom ett mittfält för att ta sig framåt eller via spelvändningar som kännetecknar Kim Bergstrands och Thomas Lagerlöfs framgångsrika lagbygge.

Detta skulle kunna vara Oliver Berg, även om han är en annan spelartyp.

Norrmannen är dock under en helt ny press som han inte varit under tidigare i karriären. Med andra ord är det här ingen garant för framgång, trots allt.

Slutligen så ska det tas in att det är tidigt in i säsongen. Och i fjol så var Djurgården segstartade men året blev slutligen historiskt bra.

Å andra sidan så är stjärnorna ett år äldre, samtidigt som Djurgården inte har fått in namn som man med stor säkerhet kan luta sig mot i svåra tider, anser jag.

