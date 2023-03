AIK är nu i slutfas för att hitta sin nya sportchef, enligt FotbollDirekts uppgifter igår – vara ett utländskt namn.

Nu kommer Sportbladet med uppgifter om att Sarpsborgs sportchef Thomas Berntsen bland annat är aktuell.

Thomas Berntsen var aktuell som sportchef i IFK Göteborg 2019, men tackade då nej till jobbet.

Nu ska han åter vara aktuell för allsvenskan och i detta fall som ett av fyra-fem namn som AIK ser över för att rekrytera som ny sportchef, enligt Sportbladet

Som FotbollDirekt.se igår rapporterade så har det skett samtal med aktuella alternativen både utomlands och i Stockholm, samt att en av aktuella namn sitter i en kontraktssituation som gör att han kan anlända först till sommaren.

Berntsen har varit sportchef i Sarpsborg sedan 2012. Han har under de här åren gjort sig känd för att vara bra på att sälja spelare för stora pengar. Just säljdelen är en viktigt aspekt som AIK tar in i rekryterandet av en ny sportchef.

