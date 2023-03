Fixar inte Häcken detta – så bara att glömma SM-guld

ANNONS

En krass verklighet som vare sig svenska mästarna eller Malmö FF, Djurgården, Bajen eller AIK lär komma undan.

Detta är svart på vitt!

Allsvenskan drar i gång i helgen och med det väntar 30 rafflande omgångar av dramatik - men tittar man på detta kan många vara borta från guldstriden redan i helgen.

Den 30 oktober 2022 stod det klart att BK Häcken var svenska mästare i fotboll för första gången.

I helgen går de in i sin första säsong som regerande mästare och målet lär onekligen vara att försvara fjolårets titel.

För att göra det lär man behöva besegra IF Elfsborg på måndag - eller man bör i varje fall inte förlora i Borås för då talar statistiken emot fjolårets mästare.

Detta gäller även övriga förväntade toppkonkurrenter som AIK, Hammarby, Djurgården och Malmö. Sett till statistiken och historian vill man undvika förlust till varje pris i premiären - annars kan guldet redan vara bort trots att 29 omgångar återstår.

Faktumet är faktiskt att samtliga lag som vunnit allsvenskan sedan man utökade serien till 16 lag(2008) har undvikt förlust i premiären.

Så här gick premiäromgångarna för samtliga guldvinnare sedan 2008:

2008

***

Svenska mästare: Kalmar FF

Motstånd och resultat i premiären: AIK, 0–0

***

2009

***

Svenska mästare: AIK

Motstånd och resultat i premiären: Halmstad BK, 1–0

***

2010

***

Svenska mästare: Malmö FF

Motstånd och resultat i premiären: Gais, 0–0

***

2011

***

Svenska mästare: Helsingborgs IF

Motstånd och resultat i premiären: Mjällby AIF, 1–0

***

2012

***

Svenska mästare: IF Elfsborg

Motstånd och resultat i premiären: Djurgården, 2–1

***

2013

***

Svenska mästare: Malmö FF

Motstånd och resultat i premiären: Halmstad BK, 1–1

***

2014

***

Svenska mästare: Malmö FF

Motstånd och resultat i premiären: Falkenbergs FF, 3–0

***

2015

***

Svenska mästare: IFK Norrköping

Motstånd och resultat i premiären: Örebro SK, 1–1

***

2016

***

Svenska mästare: Malmö FF

Motstånd och resultat i premiären: IFK Norrköping, 3–1

***

2017

***

Svenska mästare: Malmö FF

Motstånd och resultat i premiären: IFK Göteborg, 1–1

***

2018

***

Svenska mästare: AIK

Motstånd och resultat i premiären: Dalkurd FF, 2–0

***

2019

***

Svenska mästare: Djurgårdens IF

Motstånd och resultat i premiären: GIF Sundsvall, 2–2

***

2020

***

Svenska mästare: Malmö FF

Motstånd och resultat i premiären:

***

2021

***

Svenska mästare: Malmö FF

Motstånd och resultat i premiären: Mjällby AIF, 2–0

***

2022

***

Svenska mästare: BK Häcken

Motstånd och resultat i premiären: AIK, 4–2

***

Totalt rör det sig om nio segrar och sex kryss för de framtid svenska mästarna när vi kollar på deras premiärer.

Självklart går det att vinna SM-guld även ifall man skulle förlora nu i premiären, men statistiskt sett gör man det inte som ni ser ovan och faktumet är att ingen svensk mästare under hela 2000-talet förlorat sin premiär.

Så det återstår att se ifall Kalmar FF, IF Brommapojkarna, Degerfors IF, Halmstads BK eller IF Elfsborg kan förstöra gulddrömmarna för någon av förhandsfavoriterna redan i helgen.

