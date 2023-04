ANNONS

Det var en skadefylld match med tunga avbräck när Östers IF lyckades avgöra sent i matchen mot Helsingborgs IF i superettan. Helsingborgs mest meriterande nyförvärv Frederik Holst fick en huvudskada efter enbart tre minuters spel.

Förväntningarna var nog höga på den toppmatch som spelades på Olympia i går kväll. I medietipset inför superettansäsongen var Östers IF och Helsingborgs IF tippade etta och tvåa.

En jämn tillställning som skulle visa sig avgöras i slutminuterna när gästande Öster slog in bollen i nät i den 89:e minuten.

Men det var inte enbart resultatet som vart en smäll för Helsingborg under kvällen. Nyförvärvet Frederik Holst åkte på en huvudskada efter tre minuters spel. Ersatte gjorde Philip Rejnhold som även han tvingades bryta i den andra halvleken.

Dessförinnan hade det genomförts tre ytterligare byten på grund av skador. Öster stod för två av bytena och Helsingborg för det tredje.

Runar Thor Sigurdsson och Manasse Kusu klev ut skadade för Öster och Wilhelm Loeper i Helsingborg. Även Jesper Westermark i Öster fick sig en rejäl smäll men valde att spela vidare. Detta trots att det rann blod i ansiktet.

Efter matchen var det en besviken HIF-tränare som uttalade sig i Discovery plus:

– Det är en besvikelse, det är enormt tråkigt. Spelarna gör allt de kan för att vi ska vinna efter alla byten.

Matchens enda målskytt Adam Bergmark-Wiberg sa så här till Discovery Plus:

– När den dyker upp där vet jag att jag är skicklig.