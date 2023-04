EXKLUSIVT: Det här visar läskiga krav på Bajen-stjärnan

ANNONS

Har redan imponerat men oj så mycket Tesfaldet Tekie ändå har emot sig.

Frågan är hur han ska klara av detta?

Visar stora skillnader.

Hammarby har i vinter genomgått stora förändringar i truppen.

Stjärnor som Darijan Bojanic har lämnat ett stort hål på mitten för Martí Cifuentes lagbygge.

I fjol så var Bojanic en nyckel i inte minst det offensiva spelet med sin smartness och känsliga passningsfot. Därutöver så bidrog han även mycket till att Hammarby släppte in näst färst mål 2022 i allsvenskan ihop med Kalmar FF.

I vinter har Bajen köpt in flera nya spännande namn. Däribland har Tesfaldet Tekie anslutit för att ta över Bojanic plats på det centrala mittfältet.

Redan nu så har Tekie imponerat med sitt passningsspel och rörlighet.

FotbollDirekt.se har nu jämfört de båda mittfältarna för att tydligare se hur Tekie står sig mot sin företrädare som lämnade för Sydkorea.

Jämförelsen är Tekies senaste säsong i allsvenskan, i Östersund 2019, med Bojanic fjolår.

Det finns en viktig detalj som redan har visat sig när det är ett mer offensivt mittfält nu än i fjol.

Bojanic var underskattad i duellspelet och faktiskt överlägsen Tekie. Exempelvis så vann Bojanic 45,45 procent av luftduellerna, medans Tekie endast 12,5 procent.

Desto tajtare var det i duellerna längs marken, men Bojanic fortsatt bäst – 56,18 respektive 51,14 procent.

Hammarby har under Cifuentes haft ett framgångsrikt återerövringsspel som gjort de jobbiga att möta. Här var Bojanic en av nycklarna och återerövrade i snitt 5,7 bollar per match. Tekie var 2019 duktig i det här, men inte alls på Bojanic nivå (5,3 per match).

När FD kollar på de offensiva siffrorna så blir det uppenbart hur komplett Bojanic var för Bajen i fjol.

Inte bara i defensiven var han en viktig del, utan även i det offensiva spelet.

Jämförelsevis skapade Tekie 0,8 chanser per match 2019. Bojanic skapade 1,8 chanser i snitt per match.

Ska man vända på jämförelsen så har Bajen nu fått en bättre passningsspelare i Tekie, samt en bättre spelare i en-mot-en-spelet.

Det skiljer dock inte mycket, men Tekies passningssäkerhet var 2019 87,29 procent, jämfört med Bojanic 85,62. I det längre passningsspelet har Tekie en säkerhet på 70 procent. Bojanic hade 69,93 procent.

I en-mot-en-spelet lyckades Tekie med 70,83 procent. Bojanic lyckades i fjol med 61,4 procent.

Så det är en utmaning som väntar för Martí Cifuentes med att ersätta Bojanic. Inte bara som lagkapten och en av lagets stora ledare.

Nu är det tidigt in i säsongen men Hammarbys defensiv har inte alls varit lika solid som i fjol, med redan fyra insläppta mål på två allsvenska matcher, mot totalt 25 i fjol över 30 matcher.

KÄLLA: squawka.com

TV: Ekwall om Hammarby 2023: