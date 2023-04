ANNONS

IF Elfsborg krossade IF Brommapojkarna i dag, men det är inte bara glädje i Borås för Per Frick och Jacob Ondrejka tvingades bryta dagens match.

IF Elfsborg gjorde processen kort med Brommapojkarna på Borås Arena denna eftermiddag.

Hemmalaget ledde med 2–0 i paus efter mål av Jacob Ondrejka och Alexander Bernhardsson. Duon slog sedan till med varsitt mål till i upptakten av den andra halvleken och efter dryga timmen fullbordade Bernhardsson sitt hattrick.

Slutresultatet blev hela 5–0, men trots det är det inte bara frid och fröjd i Borås.

Både Jacob Ondrejka och Per Frick tvingades bryta dagens match på grund av skadekänningar, hur exakt det ligger till med dem är osäkert.