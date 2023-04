Det är i Malmö FF han vill vara - inte en tanke på att flytta

ANNONS

Oscar Lewicki är Malmö FF:s mittfältsveteran som går in på sin nionde säsong i den himmelsblå tröjan. 30-åringen trivs under sin nye tränare - trots att det endast blivit fyra minuters speltid under inledningen av allsvenskan.

Malmö FF har tagit full pott efter tre spelade matcher. Laget toppar tabellen och Henrik Rydström ser ut att ha något väldigt spännande på gång.

Oscar Lewicki går in på sin nionde säsong i klubben. Mittfältaren som haft stora skadebekymmer de senaste åren har fått skralt med speltid under inledningen.

Totalt har det bara blivit fyra minuter. Men Lewicki tänker inte på det. Han trivs under sin nye tränare.

– Jag tycker att jag passar bra in. Jag gillar hans filosofi, sättet han vill spela på och jag tror han gillar mig som spelare också. Jag tycker att jag är ganska bra i det snabba, korta och intensiva passningsspelet, och också bra i återerövringsfasen, säger han till Fotboll Skåne.

30-åringen har ett kontrakt som gäller över säsongen 2024. Än har han inte börjat tänka på framtiden. Om han nu skulle göra det så ser han sig själv stanna ett bra tag till.

– Så långt fram tänker jag faktiskt inte. Just nu fokuserar jag på nästa match och nästa vecka, helt enkelt. Det är så långt jag tänker. Att blicka framåt är inte i tankarna just nu, utan jag fokuserar på här och nu. Det är en bra känsla, jag känner mig starkare och starkare och laget rullar på riktigt bra, säger han till Fotboll Skåne och fortsätter:

– Det blir väldigt långt framåt att tänka så. Men kan man avsluta karriären i MFF så är det såklart ett riktigt bra sätt att avsluta på.

TV: Ekwall om Malmö FF