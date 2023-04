Trots svart fjolår – MFF:s ställning i Europa har aldrig varit starkare

ANNONS

Malmös fjolår bär fiaskostämpel. Men trots det och trots Djurgårdens framgångar så är likväl skåningarnas ställning Europa mer ansedd än någonsin.

Detta visar vilken tyngd MFF byggt!

2022 är på många sätt ett år som sannolikt många malmöiter vill glömma. En sjundeplacering i allsvenskan, samt kaosartat kring tränarposten med tre olika tränare.

För MFF:s del var det första gången utanför topp-3 sedan säsongen 2015.

Den svaga ligaplaceringen betyder att det inte blir något Europaspel alls 2023.

Hoppet ute på kontinenten har istället legat på Djurgården under säsongen 2022/23. Det slutade med en historiskt stark åttondelsfinal i Conference League för stockholmsklubben.

Men trots alla framgångsrubriker för sportchef Bosse Anderssons lagbygge – så är det likväl Malmö FF som internationellt får sista ordet.

Dels så handlar det om att det för bara några dagar sedan redovisades hiskeliga summor som Malmö har fått in via Europaspelet. Det var ett rejält miljonregn på omkring 413 miljoner kronor under Champions League-spelet 2021/22.

Bara själva avancemanget gav 177 miljoner kronor till Malmö FF. Men det är inte allt.

Uefa har nämligen en marknadspool där främst tv-pengar ingår. Och från denna pool får alltså Malmö FF hisnande 187 miljoner kronor. Bara fyra lag i turneringen får mer; PSG, Lille, Manchester City och Bayern München.

Men inte nog med det heller.

Nu kommer nästa framgångsmarkör som gör att MFF:s anseende även rent sportsligt ökar ute Europa. I UEFA-rankingen är Malmö nu uppe på plats 65 – det faktiskt den bästa noteringen någonsin för klubben. Det här betyder en klättring från plats 68 säsongen dessförinnan (2021 /22) för MFF.

Året innan dess så låg MFF på plats 88 och året innan det (2019/20) rankades Malmö som 66 i Europa.

Djurgården å sin sida placerar sig långt bakom på plats 98.

Säsongen 2018/19 var MFF på plats 77 – det var första säsongen som man tog sig in i topp-100 på UEFA-rankingen. Säsongen dessförinnan var det plats 107.

För att belysa Malmös dominans i svensk fotboll så är det här åttonde säsongen på raken som klubben är etta i Sverige på UEFA:s Europaranking.

