Sveriges största talanger födda 2008: Värmland och Örebro

EXKLUSIVT - INFÖR SOMMARENS RIKSLÄGER: Högaktuella talanger födda 2008 från Värmland och Örebro län.



Namn för namn med kommentarer.



Stor genomgång inför Rikslägre i Halmstad 2023.

FotbollDirekt har kartlagt landets hetaste talanger.



Här är en ny längre lista med svensk fotbolls ''The Next Ones'' – namnen alla agenter och storklubbar tittar extra på.

✓ Känns ''Andreas Isaksson-lång redan, trots så ung ålder. Det mentala lugnet. Någon för hela laget att hålla i handen redan.



✓ Truls basar. Så given i sitt ledarskap. Noll blygsel. Märks att han tycker om stråkastarljuset.

✓ Sådana som honom finns det inte många av i svensk fotboll. Internationell aura! Nabils rörelsemönster är prima snask bara det.



✓ En maskin från Karlskoga. Det här är en kille som garanterat skulle göra sig i en bergs-etapp till fots eller på cykel. Vad ni vill. Hans lungor, imponerande!



✓ Kommer in under skinnet på sina motståndare med sitt aviga sätt. Hela tiden är känslan: ''Vad händer nu?''. Hans intution är som en ståuppkomikers kvickhet.



✓ Amiri är en ständig plåga. Ger inte någon en lugn stund!



✓ Ett defensivt nav. Ett ankare som a l l a klubbar vill ha. Lill-gammal i kubik. En sexa med så mycket tyngd.



✓ En kamelont. Skiftar och anpassar sig så att det blir lite unikt. Bottnar på vilket djup som helst. Kan sannolikt placeras precis var som helst. Råtrygg grundbegåvning i alla situationer. Här har vi sannolikt hela Örebro läns nummer 1 !!

✓ En Neo som Matrix-serien. Box-till-box-spelare som visar action i allt han gör! Speciellt att se en så ung kille så uppoffrande - hans återövringsspel biter rejält kan vi lugnt påstå.