Varbergs BoIS plockade in Marcly Tshikupe från Västerås SK inför säsongen. Nu står det klart att en fotskada kommer stoppa 16-åringen i fyra månader, detta uppger Hallands Nyheter.

Jättetalangen Marcly Tshikupe valde inför säsongen att lämna Västerås SK för allsvenska Varbergs BoIS.

16-årigen har mestadels matchats i P19-laget, men under gruppspelet i svenska cupen fick han göra ett kortare in mot just Västerås SK.

Nu står det klart att en lång tid utanför plan väntar Tshikupe, han har nämligen dragit på sig en fotskada som kommer hålla honom borta i fyra månader.

– Jag skulle springa och pressa en annan spelare så sköt han bollen på min vänsterfot. Jag kände av smärtan direkt och klev av träningen, säger Tshikupe till Hallands Nyheter.

Han kommer att opereras under dagen och sedan väntar flera veckor med gipsad fot.

