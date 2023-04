Patrick Ekwall om MFF:s rätt och fel i ''Sergio Pena-gate''

ANNONS

EKWALL: ''Malmö FF ville värna om sin spelare, men satte honom istället mitt i den media- och åsiktsstorm - allt har bara gett en fadd eftersmak.''

''Hur enögd man är så går det inte att hävda att det är medias fel''.

Spela eller inte spela allsvensk fotboll några dagar efter du åkt dit för grov rattfylla?

Jag vet inte ens varför det är en fråga?

Några dagar efter Sergio Pena-gate kan vi konstatera att alla alltid är sig själv närmast; är spelaren tillräckligt bra får han vara hur packad han vill bakom ratten.

Henrik Rydström sa att det alltid är lätt att tycka saker och it takes one to know one, men också att det inte var hans beslut.

Malmö FF:s Nicklas Carlnen drog den gamla slitna valsen - när spelare misskött sig - om arbetsgivaransvar.

Allting har bara gett en fadd eftersmak.

Malmö FF ville värna om sin spelare, men satte honom istället mitt i den media- och åsiktsstorm som de väl ändå visste skulle komma om de valde att låta honom allsvensk fotboll några dagar senare?



Jag vet inte om det har varit att se till Sergio Penas bästa i det här läget.

Snarare tvärtom.

Det går att ha den fullaste förståelse för att Malmö FF vill ta sitt medmänskliga ansvar och tycka lite synd om en människa som kanske inte mår jättebra. För om Sergio Pena är dyngrak en tisdagskväll och sätter sig i en bil, så går det att anta att han har något personligt att brottas med.Men det innebär inte per automatik att han måste hyllas (jo, han blev det) av sin hemmapublik efter en kriminell handling som kan ge fängelse och moraliskt sett bör ligga milsvid från den värdegrund (kan det vara nutidens mest misshandlade ord?) Malmö FF gärna stoltserar med.

Många har poängterat att minsann brevbärare, journalister, bibliotekarier och andra yrkesgrupper hade fått jobba om de varit misstänkta för samma sak.



Men i all den kritik jag sett finns det ingen som har krävt att Sergio Pena ska få sparken från sitt yrkesuppdrag som fotbollsspelare.

Däremot finns det inget som säger att det är givet att man ska få spela alla matcher; fråga Martin Olsson om det, om ni undrar.

Jag har haft kollegor i TV-branschen som fått sitta på arkivet ett tag när de begått olagliga handlingar, istället för att sitta i rutan för att det är "synd om dom".Så det där med arbetsgivaransvar och matcher hör inte ihop, alldeles för många (inklusive Malmö FF:s ledning) har blandat ihop äpplen och päron. Ingen har någonsin varit garanterad en plats i en startelva, framförallt inte i en klubb som MFF.Just därför är beslutet att låta Sergio Pena spela obegripligt, på så många sätt.Hur svårt hade det varit att ställa över honom i just den här matchen?Dels för att ändå se det som en symbolisk handling sett till allvaret i brottet, men också för att alla inblandade skulle slippa hamna mitt i stormens öga.Någonstans också påvisa för alla andra spelare i truppen att det finns gränser för vad som är OK om du ska representera klubben.Kanske resonera så här: "Vi låter Sergio vila i den här och ett par matcher, för hans eget bästa. Vi tar hand om honom på bästa sätt och sen får vi se."Det hade varit att ta ett arbetsgivaransvar.Efter en imponerande allsvensk inledning med fyra raka segrar så hade det funnits all anledning att bara tokhylla det Henrik Rydström (och Isaac Kiese-Thelin!) gjort med Malmö...istället har klubben hamnat i den här skärselden.Hur enögd man är så går det inte att hävda att det är medias fel.