EXKLUSIVT: Sveriges största talanger födda 2008: Dalarna

EXKLUSIVT – INFÖR SOMMARENS RIKSLÄGER: Högaktuella talanger födda 2008 från Dalarna.

Namn för namn med kommentarer.

Stor genomgång inför Rikslägret i Halmstad 2023. FotbollDirekt har kartlagt landets hetaste talanger.



Här är en ny längre lista med svensk fotbolls ''The Next Ones'' – namnen alla agenter och storklubbar tittar extra på.

✓ Klurig, lömsk, kommer in under huden på alla han möter. ''I huvudet på Obodeti'' - jo, vi undrar!



✓ Hela Dalarnas nummer ett. En maratonlöpare och vinnarskalle som är extremt för någon som är född 2008.



✓ Asef bjuder upp till dala-dans, öser in mål. Vi tror inte det finns en bättre målskytt i denna region.



✓ Som han drar i från höften. Reaktioner som en hockeymålvakt i närspelet.



✓ En kameleont som monterar ner det mesta hans ställs inför med så mycket kylig metodik.



✓ ''En polis eller en dörrvakt, kalla det vad ni vill - men Ronnys vinnarskalle och krigare på mitten är en plåga för motståndare''



✓ Bossen i ''Charlies Angels 4'' (?!) om den skulle bli verklighet. Charlies superfysik och järntrygga sätt går under alla omständigheter ingen förbi.



✓ ''En kille som slår 5000 pass i veckan på bakgården i det tysta, vecka ut och vecka in? Så känns det''



✓ Flores variation...den variationen. Forssa med stort anseende i regionen kan mysa över vilken produkt man nu får fram.



✓ En Aron med hela paketet. En nia? En tia? Han kan gapa över det mesta. Lika mycket playmaker som sniper i straffområde.