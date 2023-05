ANNONS

Den spännande mittfältstalangen Hadi Noor säljs av AIK, 19-åringen är klar för den finska storklubben HJK Helsingfors.

Hadi Noor kom till AIK 2019 och har sedan dess tillhört flera olika lag i klubbens ungdomsakademi. Nu står det dock klart att han får chansen i en ny miljö.

AIK meddelar nämligen att man sålt mittfältaren till den finska storklubben HJK Helsingfors. AIK uppger att affären är värd mellan 0-2,5 miljoner euro.

– Hadi har haft en väldigt fin utveckling i akademin under de senaste åren, både som spelare och människa. Det är med glädje och stolthet han väckt intresse från elitmiljöer och att han tar klivet in i en seniorverksamhet, säger William Loberg Bateman, akademichef på pojksidan, via hemsidan och fortsätter:

– Vägen till AIK:s representationslag ser olika ut och jag hoppas att detta är ett sådant steg för Hadi. Han kommer ansluta till en välfungerande miljö i Finland där han kommer ges alla förutsättningar att ta fortsatta kliv i sin utveckling, fortsätter han.

HJK som är regerande mästare i Finland meddelar via sin hemsida att Noori kommer att spela i klubbens U-lag.

