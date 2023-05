EXKLUSIVT: Inför Rikslägret – Sveriges största talanger födda 2008: Uppland

Ny del i dag i FotbollDirekts artikelserie om heta talanger födda 2008 inför årets Riksläger i Halmstad.

Stor genomgång av högaktuella namn från region Uppland. Namn för namn kommenteras.

Vilka är våra yngsta superlöften födda 2008? I dag: Region Uppland.

FotbollDirekt har kartlagt landets hetaste inför sommarens Riksläger i Halmstad.

Här är en ny längre lista – med svensk fotbolls ''The Next Ones'' – namnen alla agenter och storklubbar jagar.

✓ Som Taha Ali. Det tar aldrig stopp ju. ''Han är fan inte störst i stan - men förmodligen halast av alla jag sett''

✓ Munaser så grymt atletisk. Svider i skinnet att ställas mot honom. Slår mentalt ut sina motståndare

✓ Kan gå samma väg som sin pappa, ända till Italien. Namnet Egbedi tar allt mer plats. Det är lätt att förstå varför.

✓ Vilken fot han har. Kan mycket väl vara etta i hela Upplands-regionen. En kille som man älskar att titta på.

✓ Eddin Alchaieb är en Big Guy. Ett fyrtorn som är fysiskt flera år före.

✓ En målvakt som hörs, som han gör det. Som Oliver Kahn fast med mycket mer finess i käften.

✓ Vilken general. Hans försvarsinstinkter hade kommit så väl till pass på ett slagfält också. Den sinnesnärvaron och lugnet !

✓ En Felix så progressiv och med så mycket klokskap.

✓ Dino så obehaglig kille (= skill) - och med en inverterad fot som gång efter annan kollrar bort.