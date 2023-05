ANNONS

Oscar Hiljermark har gjort succé sedan han tog över rollen som huvudtränare i Ålborg. Nu meddelar klubben på sin officiella hemsida att han får fortsätta och har signerat ett flerårskontrakt.

Tidigare i mars fick Ålborg nog och sparkade huvudtränaren Erik Hamrén. Klubben valde då att låta assisterande tränaren Oscar Hiljemark att ta över rollen som huvudtränare, tills vidare.

Hiljemark har tidigare uttryckt att han gärna fortsätter som huvudtränare i Ålborg. Vilket nu blir en verklighet.

Under onsdagen meddelar den danska klubben på sin officiella hemsida att Oscar Hiljemark har signerat ett nytt kontrakt till sommaren 2027.

– Vi har lärt känna Oscar väl under de senaste månaderna och är övertygade om att han är rätt tränare för framtidens AaB. Lagets prestationer och alla spelare har utvecklats avsevärt under de senaste veckorna under honom och hans stab och vi ser fram emot att fortsätta detta momentum tillsammans under de kommande månaderna och åren, säger sportchefen Jan Peters till hemsidan.

Han fortsätter:

– Oscar och klubben delar en gemensam vision för spel- och träningsmetodik, ett extremt professionellt och konkurrenskraftigt tänk och en förståelse för lagets utveckling och individuella spelares prestationer, vilket allt kommer att vara centrala pelare för AaB framöver.

Hiljemark är glad över förtroendet, så här säger han i ett uttalande:

– Jag och min familj trivs i Ålborg och i AaB, och jag är otroligt glad över att även få möjligheten att representera AaB, laget och människorna i klubben under de kommande säsongerna. Vi har en utmärkt grupp människor i och runt laget och jag tror att vi kan bygga något bra tillsammans, säger 30-åringen.