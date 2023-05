ANNONS

På PlatinumCars Arena tar tabellfyran emot trean. Elfsborg gästar IFK Norrköping, och det är ett möte där båda lagen har läge att ta upp jakten med den absoluta toppen.

Ett något oväntat toppmöte väntar i Norrköping, där Elfsborg från Borås tagit E4:an i nordostlig riktning. Arnor Sigurdsson återfinns återigen i elvan, och även Jesper Ceesay är tillbaka efter avstängning.

Yahya Kalley och Jacob Ortmark förpassas därmed till bänken.

Här nedan återfinns kvällens IFK Norrköping-elva:

För Jimmy Thelin saknas Alexander Bernhardsson, som byttes in och gjorde mål senast mot IFK Värnamo, med en känning. Michael Baidoo är tillbaka efter avstängning och går direkt in i laget. I och med det tar talangen Ahmed Qasem plats på bänken efter starten senast. Även Per Frick är tillbaka i truppen efter skada.

Här nedan återfinns Elfsborgs startelva för kvällen: