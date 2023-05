Allsvenska spelschemat för omgång 16-26 släppt

ANNONS

Det allsvenska spelschemat för omgång 16-26 har släppts.

Efter nio spelade omgångar toppar Malmö FF tabellen tre poäng före Elfsborg.

Det har bäddat upp för en spännande seriefinal när lagen ställs emot varandra kommande söndag.

Spelordningen för den allsvenska säsong har varit bestämd sedan tidigare.

Nu har Svenska Fotbollsförbundet släpps spelschemat för omgång 16-26.

Se det nedan:

Omgång 16

Fredag 21 juli

19.00 IF Brommapojkarna – Hammarby

Lördag 22 juli

15.00 Djurgården – IF Elfsborg

17.30 IFK Värnamo – BK Häcken

Söndag 23 juli

15.00 AIK – Malmö FF

15.00 IFK Norrköping – Degerfors IF

17.30 Kalmar FF – Varbergs BoIS

17.30 IFK Göteborg – Halmstads BK

Måndag 24 juli

19.00 IK Sirius – Mjällby AIF

Omgång 17

Lördag 29 juli

15.00 BK Häcken – IF Elfsborg

17.30 Degerfors IF – IF Brommapojkarna

20.00 Halmstads BK – Varbergs BoIS

Söndag 30 juli

15.00 Hammarby – IFK Norrköping

15.00 Mjällby AIF – Djurgården

17.30 IFK Göteborg – Kalmar FF

Måndag 31 juli

19.00 Malmö FF – IFK Värnamo

19.00 IK Sirius – AIK

Omgång 18

Lördag 5 augusti

15.00 IF Brommapojkarna – IFK Värnamo

Söndag 6 augusti

15.00 IF Elfsborg – IK Sirius

15.00 Kalmar FF – AIK

Måndag 7 augusti

19.00 Varbergs BoIS – Mjällby AIF

19.00 Malmö FF – Halmstads BK

19.00 IFK Norrköping – IFK Göteborg

OBS! Djurgården – BK Häcken och Degerfors IF – Hammarby ingår också i omgång 18 men flyttades till slutet av maj på grund av Europaspelet.

Omgång 19

Lördag 12 augusti

15.00 AIK – IF Brommapojkarna

17.30 BK Häcken – Varbergs BoIS (Flyttas till söndag 13/8 om spel i UEL/UECL)

Söndag 13 augusti

15.00 IK Sirius – Kalmar FF

15.00 IFK Göteborg – Djurgården

17.30 Hammarby – IF Elfsborg

17.30 Halmstads BK – IFK Norrköping

Måndag 14 augusti

19.00 Mjällby AIF – Malmö FF

19.00 IFK Värnamo – Degerfors IF

Omgång 20

Lördag 19 augusti

15.00 BK Häcken – IK Sirius

15.00 IF Brommapojkarna – Halmstads BK

15.00 Degerfors IF – IFK Göteborg

17.30 Varbergs BoIS – IFK Värnamo

Söndag 20 augusti

15.00 Malmö FF – Djurgården

17.30 IF Elfsborg – Mjällby AIF

17.30 Kalmar FF – Hammarby

Måndag 21 augusti

19.10 IFK Norrköping – AIK

Omgång 21

Söndag 27 augusti

15.00 Mjällby AIF – Hammarby

15.00 IFK Värnamo – Halmstads BK

15.00 IF Brommapojkarna – Kalmar FF

17.30 Djurgården – Degerfors IF

17.30 IFK Göteborg – BK Häcken (Flyttas till lördag 26/8 om UCL)

Måndag 28 augusti

19.00 AIK – Varbergs BoIS

19.00 IF Elfsborg – IFK Norrköping

19.10 IK Sirius – Malmö FF

Omgång 22

Lördag 2 september

15.00 Halmstads BK – IK Sirius

15.00 Degerfors IF – BK Häcken (Flyttas till söndag 3/9 om UEL/UECL)

17.30 IFK Värnamo – IF Elfsborg

Söndag 3 september

15.00 Hammarby – AIK

15.00 Kalmar FF – Mjällby AIF

17.30 Malmö FF – IFK Göteborg

17.30 IFK Norrköping – Djurgården

17.30 Varbergs BoIS – IF Brommapojkarna

Omgång 23

Lördag 16 september

15.00 IFK Göteborg – IF Brommapojkarna

15.00 IK Sirius – Varbergs BoIS

17.30 Djurgården – IFK Värnamo

Söndag 17 september

15.00 Hammarby – Malmö FF

17.30 BK Häcken – Halmstads BK (Lördag 16/9 om UCL)

17.30 IF Elfsborg – Kalmar FF

Måndag 18 september

19.00 IFK Norrköping – Mjällby AIF

19.10 AIK – Degerfors IF

Omgång 24

Lördag 23 september

15.00 Degerfors IF – Malmö FF

17.30 IF Brommapojkarna – IFK Norrköping

Söndag 24 september

15.00 AIK – Djurgården

15.00 Mjällby AIF – IFK Göteborg

17.30 Kalmar FF – BK Häcken

17.30 Varbergs BoIS – Hammarby

Måndag 25 september

19.00 Halmstads BK – IF Elfsborg

19.00 IFK Värnamo – IK Sirius

Omgång 25

Lördag 30 september

15.00 Djurgården – Halmstad

17.30 IFK Norrköping – Kalmar FF

Söndag 1 oktober

15.00 BK Häcken – AIK (Lördag 30/9 om UCL)

15.00 IK Sirius – Degerfors IF

17.30 Hammarby – IFK Göteborg

17.30 Mjällby AIF – IFK Värnamo

Måndag 2 oktober

19.00 IF Elfsborg – Varbergs BoIS

19.10 Malmö FF – IF Brommapojkarna

Omgång 26

Lördag 7 oktober

15.00 AIK – Mjällby AIF

15.00 Halmstads BK – Degerfors IF

17.30 IFK Göteborg – IK Sirius

Söndag 8 oktober

15.00 IFK Värnamo – IFK Norrköping

15.00 IF Brommapojkarna – IF Elfsborg

15.00 Kalmar FF – Malmö FF

17.30 Varbergs BoIS – Djurgården

17.30 Hammarby – BK Häcken